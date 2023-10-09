https://ria.ru/20231009/izrail-1901567944.html

Посол Израиля считает, что военное положение в стране продлится долго

Посол Израиля считает, что военное положение в стране продлится долго - РИА Новости, 09.10.2023

Посол Израиля считает, что военное положение в стране продлится долго

Военное положение в Израиле может продлиться долго, пока Тель-Авив не достигнет главной цели - разрушения всей инфраструктуры ХАМАС, заявил в понедельник посол... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:37

2023-10-09T17:37

2023-10-09T17:37

в мире

израиль

россия

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военное положение в Израиле может продлиться долго, пока Тель-Авив не достигнет главной цели - разрушения всей инфраструктуры ХАМАС, заявил в понедельник посол страны в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". "Оно (военное положение - ред.) может продлиться долго... пока наша главная цель не будет достигнута, а это разрушение всей инфраструктуры ХАМАС, чтобы всё, что было, никогда больше не повторилось", - сказал Бен Цви. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году