https://ria.ru/20231009/gaza-1901433684.html

Израильские удары по сектору Газа

Израильские удары по сектору Газа - РИА Новости, 09.10.2023

Израильские удары по сектору Газа

На Ближнем Востоке обострился палестино-израильский конфликт. Последствия эскалации — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:15

2023-10-09T11:15

2023-10-09T11:15

фото

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

тель-авив

биньямин нетаньяху

хамас

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На Ближнем Востоке обострился палестино-израильский конфликт. Последствия эскалации — в фотоленте Ria.ru.

израиль

ближний восток

тель-авив

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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