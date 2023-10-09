https://ria.ru/20231009/izrail-1901557345.html
Эксперты рассказали, как вернуть деньги за туры в Израиль
Эксперты рассказали, как вернуть деньги за туры в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
Эксперты рассказали, как вернуть деньги за туры в Израиль
Россияне корректируют планы по поездкам в Израиль, а туроператоры предлагают вариант аннуляции путевок или изменения дат путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:58
2023-10-09T16:58
2023-10-09T16:58
туризм
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израиль
палестина
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россияне корректируют планы по поездкам в Израиль, а туроператоры предлагают вариант аннуляции путевок или изменения дат путешествия, сообщает АТОР. После обращения Минэкономразвития к российским гражданам и туроператорам, в котором рекомендовало первым воздержаться от поездок в Израиль, а вторым – приостановить продажу путевок туда, компании последовали предписанию властей. Путешественники, которые уже оплатили поездку и должны вылететь в ближайшие дни, переносят дату визита или аннулируют его.При этом там уточнили, что есть туристы, у которых запланирован отдых на Мертвом море с вылетом 14 октября. Они пока ждут, ничего не предпринимая. "Есть туристы, которые бронировали только наземное обслуживание на ближайшие даты. Они просят сдвинуть даты поездки", – добавили в ассоциации.Средняя стоимость приобретенных туров – 250-300 тысяч рублей на двоих. Никаких сложностей с полным возвратом денежных средств при аннуляции поездки с большей долей вероятности не возникнет, отметили в АТОР. Ведь количество таких туристов совсем незначительное, если сравнивать с массовыми направлениями: в ближайшее время посетить эту страну по путевке планировали около 150 россиян.Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем продолжается третий день, она сопровождается ракетными обстрелами израильских городов на юге и в центре страны. Израильские военные наносят массированные авиаудары по сектору Газа. Минэкономразвития, курирующий туристическую отрасль в РФ, в воскресенье рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях, а туроператорам – приостановить реализацию путевок.
https://radiosputnik.ria.ru/20231007/turisty-1901150347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, израиль, палестина, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Палестина, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
Эксперты рассказали, как вернуть деньги за туры в Израиль
АТОР: россияне аннулируют туры в Израиль и переносят даты поездки