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В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль - РИА Новости, 08.10.2023
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Туризм
 
23:04 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/turisty-1901371404.html
В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль
В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль - РИА Новости, 08.10.2023
В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль
Минэкономразвития пояснило, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T23:04
2023-10-08T23:04
туризм
израиль
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минэкономразвития пояснило, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль. "Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России", - сообщили в министерстве. Там уточнили, если туроператор не отвечает и не выходит на связь, "можно сразу направить претензию в суд, ссылаясь на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России". Ранее в воскресенье Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну. Там уточняли, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". Уточнялось, что в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
https://ria.ru/20231008/poezdki-1901324317.html
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израиль, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), хамас
Туризм, Израиль, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Хамас
В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль

МЭР: решить вопрос о возврате денег за тур в Израиль можно в досудебном порядке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Израиля в Москве
Табличка на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минэкономразвития пояснило, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль.
«
"Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России", - сообщили в министерстве.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль
Вчера, 16:46
Там уточнили, если туроператор не отвечает и не выходит на связь, "можно сразу направить претензию в суд, ссылаясь на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России".
Ранее в воскресенье Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну. Там уточняли, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий".
Уточнялось, что в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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ТуризмИзраильМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Хамас
 
 
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