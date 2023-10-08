https://ria.ru/20231008/turisty-1901371404.html

В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль

В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль - РИА Новости, 08.10.2023

В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль

Минэкономразвития пояснило, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T23:04

2023-10-08T23:04

2023-10-08T23:04

туризм

израиль

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минэкономразвития пояснило, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль. "Необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России", - сообщили в министерстве. Там уточнили, если туроператор не отвечает и не выходит на связь, "можно сразу направить претензию в суд, ссылаясь на 14 статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации Министерства экономического развития России". Ранее в воскресенье Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну. Там уточняли, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". Уточнялось, что в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

https://ria.ru/20231008/poezdki-1901324317.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), хамас