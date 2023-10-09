https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901482911.html

МИД прорабатывает эвакуацию россиян с Ближнего Востока

МИД прорабатывает эвакуацию россиян с Ближнего Востока - РИА Новости, 09.10.2023

МИД прорабатывает эвакуацию россиян с Ближнего Востока

Ситуационно-кризисный центр МИД совместно с российскими загранучреждениями на Ближнем Востоке прорабатывают способы эвакуации граждан, сообщило ведомство в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:57

2023-10-09T12:57

2023-10-09T13:42

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

ближний восток

биньямин нетаньяху

михаил богданов

василий небензя

хамас

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД совместно с российскими загранучреждениями на Ближнем Востоке прорабатывают способы эвакуации граждан, сообщило ведомство в Telegram-канале."МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников", — говорится в публикации.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ударов с воздуха проникли в приграничные районы на юге Израиля. Эти действия назвали операцией "Потоп Аль-Аксы".Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные провели зачистку населенных пунктов и в понедельник объявили об окончании боев на граничащих с сектором Газа территориях.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Россия призвала стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, позицию Москвы постпред при ООН Василий Небензя огласил на закрытом заседании Совбеза.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, в мире, новости - туризм