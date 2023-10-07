https://ria.ru/20231007/izrail-1901138932.html

В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Израиле

В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Израиле

Сейчас в Израиле находятся около ста организованных российских туристов, но количество самостоятельных путешественников неизвестно, сообщили в Ассоциации... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:17

2023-10-07T13:17

2023-10-07T19:36

новости - туризм

израиль

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сейчас в Израиле находятся около ста организованных российских туристов, но количество самостоятельных путешественников неизвестно, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет. Российские дипломаты следят за ситуацией, информирует посольство России в Израиле", — отмечается в публикации.По данным портала Flightradar24, в аэропорту Бен-Гурион задерживаются некоторые рейсы на прилет и вылет. Однако согласно онлайн-табло аэропорта задерживаются только прилеты.Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, открыли горячую линию: +972 54 962 23 41.Рано утром радикалы из сектора Газа начали массированный обстрел территории Израиля, сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы. Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило о начале операции против Израиля. Утверждается, что всего боевики выпустили пять тысяч ракет и захватили в плен 35 израильских военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на атаки из сектора Газа начала операцию "Железные мечи". Самолеты наносили удары по целям ХАМАС в анклаве.По последним данным, погибли не менее 22 мирных израильтян, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, израиль, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году