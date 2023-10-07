Рейтинг@Mail.ru
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 07.10.2023 (обновлено: 19:36 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901138932.html
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Израиле
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Израиле
Сейчас в Израиле находятся около ста организованных российских туристов, но количество самостоятельных путешественников неизвестно, сообщили в Ассоциации... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:17
2023-10-07T19:36
новости - туризм
израиль
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/70/1560067057_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_c431639b3dca88f8d7ce6792e486b1db.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сейчас в Израиле находятся около ста организованных российских туристов, но количество самостоятельных путешественников неизвестно, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).&quot;Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет. Российские дипломаты следят за ситуацией, информирует посольство России в Израиле&quot;, — отмечается в публикации.По данным портала Flightradar24, в аэропорту Бен-Гурион задерживаются некоторые рейсы на прилет и вылет. Однако согласно онлайн-табло аэропорта задерживаются только прилеты.Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, открыли горячую линию: +972 54 962 23 41.Рано утром радикалы из сектора Газа начали массированный обстрел территории Израиля, сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы. Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило о начале операции против Израиля. Утверждается, что всего боевики выпустили пять тысяч ракет и захватили в плен 35 израильских военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на атаки из сектора Газа начала операцию "Железные мечи". Самолеты наносили удары по целям ХАМАС в анклаве.По последним данным, погибли не менее 22 мирных израильтян, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения.
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/70/1560067057_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_fd04a594fdac166452f3566dba564536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, израиль, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Новости - Туризм, Израиль, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Израиле

АТОР: в Израиле находятся около ста организованных туристов из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Набережная Средиземного моря в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сейчас в Израиле находятся около ста организованных российских туристов, но количество самостоятельных путешественников неизвестно, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«

"Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет. Российские дипломаты следят за ситуацией, информирует посольство России в Израиле", — отмечается в публикации.

По данным портала Flightradar24, в аэропорту Бен-Гурион задерживаются некоторые рейсы на прилет и вылет. Однако согласно онлайн-табло аэропорта задерживаются только прилеты.
Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли. Для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, открыли горячую линию: +972 54 962 23 41.
Рано утром радикалы из сектора Газа начали массированный обстрел территории Израиля, сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы. Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило о начале операции против Израиля. Утверждается, что всего боевики выпустили пять тысяч ракет и захватили в плен 35 израильских военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на атаки из сектора Газа начала операцию "Железные мечи". Самолеты наносили удары по целям ХАМАС в анклаве.
По последним данным, погибли не менее 22 мирных израильтян, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
Новости - ТуризмИзраильАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала