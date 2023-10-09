https://ria.ru/20231009/izrail-1901459038.html

Эксперты сообщили, планируется ли экстренная эвакуация россиян из Израиля

Эксперты сообщили, планируется ли экстренная эвакуация россиян из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

Эксперты сообщили, планируется ли экстренная эвакуация россиян из Израиля

Экстренная эвакуация российских туристов из Израиля не планируется, сообщает Rata News со ссылкой на ассоциацию "Турпомощь". РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:00

2023-10-09T12:00

2023-10-09T12:00

туризм

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израиль

россия

тель-авив

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

туризм

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Экстренная эвакуация российских туристов из Израиля не планируется, сообщает Rata News со ссылкой на ассоциацию "Турпомощь".Организованных российских туристов в Израиле сейчас немного, необходимости срочно их вывозить нет, рассказал руководитель ассоциации "Турпомощь" и вице-президент РСТ Александр Осауленко."Туда нет массового турпотока из России, нет чартерных программ. С индивидуальными путешественниками разбираются сами туроператоры. Кроме того, аэропорт Бен-Гурион работает, авиакомпания El Al совершает рейсы из московского "Домодедово" по расписанию. Были лишь временные ограничения на нерегулярные рейсы зарубежных авиакомпаний. Ситуация не критическая, необходимости срочно вывозить людей нет", – сказал он.Замгендиректора туроператора "Ванд" Людмила Озик рассказала, что в компании совместно с израильским партнером решили, что туристам нет смысла улетать раньше времени, тем более что в аэропорту Тель-Авива сейчас напряженная обстановка. "К тому же в центре страны, где находятся наши туристы, все спокойно, ситуация полностью под контролем. Так что они вернутся запланированным рейсом", – сказала она.У "Ванда" много приобретенных туров с вылетом 12 октября: "Ни в субботу, ни в воскресенье аннуляций не было. Но, думаю, в понедельник будут. И это тот редкий случай, когда у меня нет сомнений, что туры надо аннулировать".По оценке РСТ, на момент начала обострения в Израиле находилось не более 100 организованных российских туристов."Израиль давно перешел в разряд индивидуальных направлений. Групповых программ туда мы не предлагаем", – пояснила представитель "Русского Экспресса" Анна Филатовская. Подсчитать точное число индивидуальных путешественников невозможно – россияне традиционно едут в Израиль в экскурсионные, паломнические и оздоровительные туры.

https://ria.ru/20231008/turisty-1901371404.html

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тель-авив

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, израиль, россия, тель-авив, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туризм