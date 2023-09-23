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Биография Дениса Пушилина

Биография Дениса Пушилина - РИА Новости, 23.09.2023

Биография Дениса Пушилина

Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевке Донецкой области Украинской ССР (сейчас Донецкая народная республика, Россия). РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T22:17

2023-09-23T22:17

2023-09-23T22:17

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Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевке Донецкой области Украинской ССР (сейчас Донецкая народная республика, Россия).В 1998 году окончил Макеевский городской лицей.В 1999-2000 годах проходил службу в батальоне спецназначения Национальной гвардии Украины на территории Крыма.По окончании срочной службы Пушилин поступил в Донбасскую национальную академию архитектуры и строительства на факультет "Экономика предприятий".В 2020 году получил диплом бакалавра Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР по специальности "Государственное и муниципальное управление".С 2002 года учебу начал совмещать с трудовой деятельностью в одной из дистрибьюторских фирм города Макеевки.После государственного переворота в Киеве в марте 2014 года стал одним из лидеров народно-освободительного движения в Донбассе. После провозглашения Донецкой народной республики Денис Пушилин стал сопредседателем временного правительства.15 мая 2014 года он был назначен председателем президиума Верховного совета самопровозглашенной ДНР.18 июля 2014 года Пушилин подал заявление об отставке с поста председателя Верховного совета ДНР. Занимался первыми централизованными гуманитарными поставками из России в Донбасс в качестве сопредседателя "Народного фронта Новороссии".На состоявшихся 2 ноября 2014 года выборах Денис Пушилин был избран депутатом Народного совета ДНР, а 14 ноября стал заместителем председателя Народного совета ДНР.С 9 ноября 2014 года по 11 сентября 2018 года исполнял обязанности постоянного полномочного представителя ДНР на переговорах Контактной группы в Минске (Белоруссия).11 сентябре 2015 года был избран председателем Народного совета Донецкой народной республики.7 сентября 2018 года парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Перед этим парламент республики проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью. 25 сентября 2018 года был избран председателем общественного движения "Донецкая республика", у истоков создания которого стоял и до октября 2017 года возглавлял его исполнительный комитет.11 ноября 2018 года Денис Пушилин был избран главой самопровозглашенной ДНР, за него проголосовали 60,85% избирателей. 20 ноября 2018 года вступил в должность.В феврале 2022 года глава ДНР Денис Пушилин попросил Россию признать независимость республики. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующий указ. Россия признала независимость Донецкой народной республики в пределах границ, которые были зафиксированы в ее конституции (административной границы Донецкой области бывшей Украинской ССР), а также подписала с ней Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались 99,23% избирателей. 28 сентября Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта. 30 сентября президент России Владимир Путин и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписали договор о присоединении региона к России. 4 октября указом президента России Денис Пушилин был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР. 4 августа 2023 года Пушилин был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на пост главы ДНР. С конца 2017 года Денис Пушилин руководит Русским центром, созданным в Донецке для активизации и систематизации интеграционных процессов Донбасса с Российской Федерацией.Член президиума политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" в ДНР. Входит в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2022), рядом региональных и ведомственных наград.Денис Пушилин женат, у него три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, единая россия, политика, единый день голосования в россии — 2023, днр