Рейтинг@Mail.ru
Биография Дениса Пушилина - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html
Биография Дениса Пушилина
Биография Дениса Пушилина - РИА Новости, 23.09.2023
Биография Дениса Пушилина
Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевке Донецкой области Украинской ССР (сейчас Донецкая народная республика, Россия). РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T22:17
2023-09-23T22:17
справки
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
единая россия
политика
единый день голосования в россии — 2023
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878036926_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_c740bbc4fe2990b6bad8c00e8adaa746.jpg
Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевке Донецкой области Украинской ССР (сейчас Донецкая народная республика, Россия).В 1998 году окончил Макеевский городской лицей.В 1999-2000 годах проходил службу в батальоне спецназначения Национальной гвардии Украины на территории Крыма.По окончании срочной службы Пушилин поступил в Донбасскую национальную академию архитектуры и строительства на факультет "Экономика предприятий".В 2020 году получил диплом бакалавра Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР по специальности "Государственное и муниципальное управление".С 2002 года учебу начал совмещать с трудовой деятельностью в одной из дистрибьюторских фирм города Макеевки.После государственного переворота в Киеве в марте 2014 года стал одним из лидеров народно-освободительного движения в Донбассе. После провозглашения Донецкой народной республики Денис Пушилин стал сопредседателем временного правительства.15 мая 2014 года он был назначен председателем президиума Верховного совета самопровозглашенной ДНР.18 июля 2014 года Пушилин подал заявление об отставке с поста председателя Верховного совета ДНР. Занимался первыми централизованными гуманитарными поставками из России в Донбасс в качестве сопредседателя "Народного фронта Новороссии".На состоявшихся 2 ноября 2014 года выборах Денис Пушилин был избран депутатом Народного совета ДНР, а 14 ноября стал заместителем председателя Народного совета ДНР.С 9 ноября 2014 года по 11 сентября 2018 года исполнял обязанности постоянного полномочного представителя ДНР на переговорах Контактной группы в Минске (Белоруссия).11 сентябре 2015 года был избран председателем Народного совета Донецкой народной республики.7 сентября 2018 года парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Перед этим парламент республики проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью. 25 сентября 2018 года был избран председателем общественного движения "Донецкая республика", у истоков создания которого стоял и до октября 2017 года возглавлял его исполнительный комитет.11 ноября 2018 года Денис Пушилин был избран главой самопровозглашенной ДНР, за него проголосовали 60,85% избирателей. 20 ноября 2018 года вступил в должность.В феврале 2022 года глава ДНР Денис Пушилин попросил Россию признать независимость республики. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующий указ. Россия признала независимость Донецкой народной республики в пределах границ, которые были зафиксированы в ее конституции (административной границы Донецкой области бывшей Украинской ССР), а также подписала с ней Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались 99,23% избирателей. 28 сентября Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта. 30 сентября президент России Владимир Путин и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписали договор о присоединении региона к России. 4 октября указом президента России Денис Пушилин был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР. 4 августа 2023 года Пушилин был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на пост главы ДНР. С конца 2017 года Денис Пушилин руководит Русским центром, созданным в Донецке для активизации и систематизации интеграционных процессов Донбасса с Российской Федерацией.Член президиума политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" в ДНР. Входит в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2022), рядом региональных и ведомственных наград.Денис Пушилин женат, у него три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878036926_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_bc37ad93aa8d997d7d5910ac32090585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, единая россия, политика, единый день голосования в россии — 2023, днр
Справки, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Единая Россия, Политика, Единый день голосования в России — 2023, ДНР

Биография Дениса Пушилина

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевке Донецкой области Украинской ССР (сейчас Донецкая народная республика, Россия).
В 1998 году окончил Макеевский городской лицей.
В 1999-2000 годах проходил службу в батальоне спецназначения Национальной гвардии Украины на территории Крыма.
По окончании срочной службы Пушилин поступил в Донбасскую национальную академию архитектуры и строительства на факультет "Экономика предприятий".
В 2020 году получил диплом бакалавра Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР по специальности "Государственное и муниципальное управление".
С 2002 года учебу начал совмещать с трудовой деятельностью в одной из дистрибьюторских фирм города Макеевки.
После государственного переворота в Киеве в марте 2014 года стал одним из лидеров народно-освободительного движения в Донбассе. После провозглашения Донецкой народной республики Денис Пушилин стал сопредседателем временного правительства.
15 мая 2014 года он был назначен председателем президиума Верховного совета самопровозглашенной ДНР.
18 июля 2014 года Пушилин подал заявление об отставке с поста председателя Верховного совета ДНР.
Занимался первыми централизованными гуманитарными поставками из России в Донбасс в качестве сопредседателя "Народного фронта Новороссии".
На состоявшихся 2 ноября 2014 года выборах Денис Пушилин был избран депутатом Народного совета ДНР, а 14 ноября стал заместителем председателя Народного совета ДНР.
С 9 ноября 2014 года по 11 сентября 2018 года исполнял обязанности постоянного полномочного представителя ДНР на переговорах Контактной группы в Минске (Белоруссия).
11 сентябре 2015 года был избран председателем Народного совета Донецкой народной республики.
7 сентября 2018 года парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Перед этим парламент республики проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью.
25 сентября 2018 года был избран председателем общественного движения "Донецкая республика", у истоков создания которого стоял и до октября 2017 года возглавлял его исполнительный комитет.
11 ноября 2018 года Денис Пушилин был избран главой самопровозглашенной ДНР, за него проголосовали 60,85% избирателей. 20 ноября 2018 года вступил в должность.
В феврале 2022 года глава ДНР Денис Пушилин попросил Россию признать независимость республики. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующий указ. Россия признала независимость Донецкой народной республики в пределах границ, которые были зафиксированы в ее конституции (административной границы Донецкой области бывшей Украинской ССР), а также подписала с ней Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе.
24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались 99,23% избирателей.
28 сентября Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта.
30 сентября президент России Владимир Путин и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписали договор о присоединении региона к России.
4 октября указом президента России Денис Пушилин был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР.
4 августа 2023 года Пушилин был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на пост главы ДНР.
С конца 2017 года Денис Пушилин руководит Русским центром, созданным в Донецке для активизации и систематизации интеграционных процессов Донбасса с Российской Федерацией.
Член президиума политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" в ДНР.
Входит в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2022), рядом региональных и ведомственных наград.
Денис Пушилин женат, у него три дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинЕдиная РоссияПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала