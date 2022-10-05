Рейтинг@Mail.ru
Пушилин назначен врио главы ДНР - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/pushilin-1821615531.html
Пушилин назначен врио главы ДНР
Пушилин назначен врио главы ДНР - РИА Новости, 05.10.2022
Пушилин назначен врио главы ДНР
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:46
2022-10-05T10:21
политика
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой ДНР", - говорится в документе.В среду Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
https://ria.ru/20221005/dnr-1821612963.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
09:46 05.10.2022 (обновлено: 10:21 05.10.2022)
 
Пушилин назначен врио главы ДНР

Путин назначил Пушилина врио главы ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой ДНР", - говорится в документе.
В среду Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:34
Путин подписал федеральный закон о принятии ДНР в состав России
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала