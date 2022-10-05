https://ria.ru/20221005/pushilin-1821615531.html
Пушилин назначен врио главы ДНР
Пушилин назначен врио главы ДНР - РИА Новости, 05.10.2022
Пушилин назначен врио главы ДНР
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:46
2022-10-05T09:46
2022-10-05T10:21
политика
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой ДНР", - говорится в документе.В среду Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
https://ria.ru/20221005/dnr-1821612963.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
09:46 05.10.2022 (обновлено: 10:21 05.10.2022)
Пушилин назначен врио главы ДНР
Путин назначил Пушилина врио главы ДНР