https://ria.ru/20221005/pushilin-1821615531.html

Пушилин назначен врио главы ДНР

Пушилин назначен врио главы ДНР - РИА Новости, 05.10.2022

Пушилин назначен врио главы ДНР

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:46

2022-10-05T09:46

2022-10-05T10:21

политика

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой ДНР", - говорится в документе.В среду Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.

https://ria.ru/20221005/dnr-1821612963.html

донецкая народная республика

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях