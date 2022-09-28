Спецоперация, 28 сентября: ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон попросились в Россию
Спецоперация, 28 сентября: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон попросили принять их в Россию
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастница флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске.
Участница флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Руководство ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту России Владимиру Путину после проведения референдумов с просьбой принять их в состав РФ.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили о поездке в Москву. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина пока нет общения с ними, но так или иначе оно будет, планы верстаются.
Пленарные заседания Госдумы РФ пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, сообщил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин, отметив, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.
Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Российский МИД заявил, что в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов в Донецкой и Луганской республиках и на других территориях.
Референдум планируется провести в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева, после ее освобождения, также сообщил член главного совета региона Владимир Рогов.
Ход операции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о целях операции в свете референдумов, заявил, что не все территории ДНР ещё освобождены, поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики. По его словам, операция будет продолжена.
Минобороны сообщило, что наступление войск Украины на Красный Лиман в ДНР провалилось, потери среди украинских сил составили свыше 70 человек убитыми. Кроме того, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, была отбита атака украинских сих в поселке Спорное в ДНР.
В ведомстве также отметили, что воздушно-космические силы РФ высокоточным ударом поразили в Харькове завод с более чем 90 танками Украины. Кроме того, российские войска ударом по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777 и четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха".
Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Также российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских дронов, две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО.
Также Пентагон объявил о выделении нового транша "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Санкции перед референдумом
Еврокомиссия подготовила предложения по санкциям против России в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также с ситуацией на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций против России предлагает запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских госкомпаниях, а также готовит законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций в связи с проведением референдумов по присоединению к РФ.
США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, и "с высокой вероятностью" это сделают, заявил в среду координатор американской санкционной политики в госдепартаменте Джеймс О"Брайен.