https://ria.ru/20220930/dnr-1820654408.html
Путин и Пушилин подписали договор о принятии ДНР в состав России
Путин и Пушилин подписали договор о принятии ДНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Путин и Пушилин подписали договор о принятии ДНР в состав России
Президент России Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:58
2022-09-30T15:58
2022-09-30T16:37
владимир путин
денис пушилин
россия
референдум в донбассе
украина
референдум
днр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, денис пушилин, россия, референдум в донбассе, украина, референдум, днр, донецкая народная республика, в мире, политика
Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия, Референдум в Донбассе, Украина, Референдум, ДНР, Донецкая Народная Республика, В мире, Политика
15:58 30.09.2022 (обновлено: 16:37 30.09.2022)
Путин и Пушилин подписали договор о принятии ДНР в состав России
Путин и глава ДНР Пушилин подписали договор о принятии республики в состав России