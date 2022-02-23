https://ria.ru/20220223/agressiya-1774600394.html

ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева, заявил Песков

ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2022

ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева, заявил Песков

Главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-23T23:50

2022-02-23T23:50

2022-02-24T02:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

владимир путин

россия

сша

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В обращении, по словам пресс-секретаря, указано, что из-за обострения ситуации и угрозы со стороны киевских властей жители ДНР и ЛНР вынуждены покидать свои дома, эвакуироваться в Россию. Украинские силовики, как отметили Пушилин и Пасечник, разрушают гражданскую и промышленную инфраструктуру республик, школы, больницы, детские сады. Гибнет мирное населения, включая детей.Украинские силовики, говорится в обращении, наращивают присутствие на линии соприкосновения, получая военную помощь от США и других стран Запада. Киевский режим, уверены авторы писем, нацелены на силовое решение конфликта.Как отметил Песков, в связи со сложившейся ситуации и с целью не допустить гибель мирных жителей и гуманитарной катастрофы Пушилин и Пасечник попросили Путина "на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками" оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подписал соответствующие указы. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Путин объяснил, что принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, леонид пасечник