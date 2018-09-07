Пушилина назначили исполняющим обязанности главы ДНР‍

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение председателя Народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики.

Пушилин представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу, сейчас решается вопрос, кто заменит его на этом посту. "Есть много достойных людей, которые могут представлять интересы ДНР на минской площадке", — считает сам политик.

Убийство главы ДНР

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.

По информации властей республики, при теракте пострадали одиннадцать человек.

Задержаны несколько подозреваемых, которые подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.