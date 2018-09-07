Пушилина назначили исполняющим обязанности главы ДНР‍

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение председателя Народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики.
Пушилин представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу, сейчас решается вопрос, кто заменит его на этом посту. "Есть много достойных людей, которые могут представлять интересы ДНР на минской площадке", — считает сам политик.
Убийство главы ДНР
Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.
По информации властей республики, при теракте пострадали одиннадцать человек.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.