Парламент ДНР прекратил полномочия главы республики Захарченко

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК России возбудил уголовное дело.