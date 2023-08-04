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"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов - РИА Новости, 04.08.2023
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16:09 04.08.2023 (обновлено: 16:19 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vybory-1888226516.html
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов - РИА Новости, 04.08.2023
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что "Единая Россия" определила Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:09
2023-08-04T16:19
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
херсонская область
запорожская область
денис пушилин
андрей турчак
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что "Единая Россия" определила Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР, Леонида Пасечника – главы ЛНР, Евгения Балицкого - главы Запорожской области, Владимира Сальдо – Херсонской."Единая Россия" определилась с кандидатами на должность глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решение принято Генсоветом партии и будет направлено президенту", - написал Турчак. Кандидатами стали врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин; врио главы ЛНР Леонид Пасечник; врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий; врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Турчака, Пушилин и Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. "У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий. Оба как никто другой погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы", - написал секретарь генсовета партии.Кроме того, Турчак сообщил о том, что с первых дней спецоперации с партией работают Балицкий и Сальдо. "Мы вместе занимались гуманитарной помощью, эвакуацией людей, восстановлением разрушенных объектов, готовили и проводили референдум. Вместе решаем проблемы. Так же, как и главам ДНР и ЛНР, опыта им не занимать. Равно как и уважения жителей", - отметил Турчак.
https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html
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херсонская область
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, херсонская область , запорожская область, денис пушилин, андрей турчак, леонид пасечник, владимир сальдо, евгений балицкий
Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Херсонская область , Запорожская область, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов

ЕР выставит Пушилина, Пасечника, Сальдо и Балицкого на выборы глав новых регионов

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Голосование в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что "Единая Россия" определила Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР, Леонида Пасечника – главы ЛНР, Евгения Балицкого - главы Запорожской области, Владимира Сальдо – Херсонской.
"Единая Россия" определилась с кандидатами на должность глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решение принято Генсоветом партии и будет направлено президенту", - написал Турчак. Кандидатами стали врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин; врио главы ЛНР Леонид Пасечник; врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий; врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Турчака, Пушилин и Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. "У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий. Оба как никто другой погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы", - написал секретарь генсовета партии.
Кроме того, Турчак сообщил о том, что с первых дней спецоперации с партией работают Балицкий и Сальдо. "Мы вместе занимались гуманитарной помощью, эвакуацией людей, восстановлением разрушенных объектов, готовили и проводили референдум. Вместе решаем проблемы. Так же, как и главам ДНР и ЛНР, опыта им не занимать. Равно как и уважения жителей", - отметил Турчак.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Пасечник и Пушилин выразили поддержку действиям Путина
24 июня, 11:00
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияХерсонская областьЗапорожская областьДенис ПушилинАндрей ТурчакЛеонид ПасечникВладимир СальдоЕвгений Балицкий
 
 
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