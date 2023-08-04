https://ria.ru/20230804/vybory-1888226516.html
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов - РИА Новости, 04.08.2023
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что "Единая Россия" определила Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:09
2023-08-04T16:09
2023-08-04T16:19
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
херсонская область
запорожская область
денис пушилин
андрей турчак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818856503_0:422:2891:2048_1920x0_80_0_0_a2a605dacc614c3f6b4349e2763768c2.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что "Единая Россия" определила Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР, Леонида Пасечника – главы ЛНР, Евгения Балицкого - главы Запорожской области, Владимира Сальдо – Херсонской."Единая Россия" определилась с кандидатами на должность глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решение принято Генсоветом партии и будет направлено президенту", - написал Турчак. Кандидатами стали врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин; врио главы ЛНР Леонид Пасечник; врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий; врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Турчака, Пушилин и Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. "У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий. Оба как никто другой погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы", - написал секретарь генсовета партии.Кроме того, Турчак сообщил о том, что с первых дней спецоперации с партией работают Балицкий и Сальдо. "Мы вместе занимались гуманитарной помощью, эвакуацией людей, восстановлением разрушенных объектов, готовили и проводили референдум. Вместе решаем проблемы. Так же, как и главам ДНР и ЛНР, опыта им не занимать. Равно как и уважения жителей", - отметил Турчак.
https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818856503_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_7896a68c8950946f4e8f31f12ec48134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, херсонская область , запорожская область, денис пушилин, андрей турчак, леонид пасечник, владимир сальдо, евгений балицкий
Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Херсонская область , Запорожская область, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов
ЕР выставит Пушилина, Пасечника, Сальдо и Балицкого на выборы глав новых регионов