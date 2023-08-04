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"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов

"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов - РИА Новости, 04.08.2023

"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что "Единая Россия" определила Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:09

2023-08-04T16:09

2023-08-04T16:19

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

единая россия

херсонская область

запорожская область

денис пушилин

андрей турчак

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что "Единая Россия" определила Дениса Пушилина кандидатом на должность главы ДНР, Леонида Пасечника – главы ЛНР, Евгения Балицкого - главы Запорожской области, Владимира Сальдо – Херсонской."Единая Россия" определилась с кандидатами на должность глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решение принято Генсоветом партии и будет направлено президенту", - написал Турчак. Кандидатами стали врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин; врио главы ЛНР Леонид Пасечник; врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий; врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Турчака, Пушилин и Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. "У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий. Оба как никто другой погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы", - написал секретарь генсовета партии.Кроме того, Турчак сообщил о том, что с первых дней спецоперации с партией работают Балицкий и Сальдо. "Мы вместе занимались гуманитарной помощью, эвакуацией людей, восстановлением разрушенных объектов, готовили и проводили референдум. Вместе решаем проблемы. Так же, как и главам ДНР и ЛНР, опыта им не занимать. Равно как и уважения жителей", - отметил Турчак.

https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880146726.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, херсонская область , запорожская область, денис пушилин, андрей турчак, леонид пасечник, владимир сальдо, евгений балицкий