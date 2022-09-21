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Россия признала ЛНР и ДНР в пределах границ, зафиксированных в конституциях - РИА Новости, 21.09.2022
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Россия признала ЛНР и ДНР в пределах границ, зафиксированных в конституциях
Россия признала ЛНР и ДНР в пределах границ, зафиксированных в конституциях - РИА Новости, 21.09.2022
Россия признала ЛНР и ДНР в пределах границ, зафиксированных в конституциях
Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:25
2022-09-21T20:41
россия
сергей лавров
донбасс
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях. По сути, речь идет об административных границах Донецкой и Луганской областей бывшей УССР", - сказал он в интервью журналу "Ньюсвик" ."Что касается упомянутых Вами других освобожденных от гнета неонацистского киевского режима территорий Украины, исходим из того, что их жители вправе самостоятельно определять свою судьбу. Мы видим стремление людей быть вместе с Россией и поэтому с уважением отнесемся к их выбору. Соответствующие намерения в последние дни провозгласили руководители ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области. Все они вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220620/donbass-1796683174.html
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россия
донбасс
донецкая народная республика
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россия, сергей лавров, донбасс, в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
Россия, Сергей Лавров, Донбасс, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
20:25 21.09.2022 (обновлено: 20:41 21.09.2022)
 
Россия признала ЛНР и ДНР в пределах границ, зафиксированных в конституциях

Россия признала независимость ЛНР и ДНР в пределах границ, зафиксированных в конституциях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоднятие флага ДНР в Донецке
Поднятие флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поднятие флага ДНР в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях. По сути, речь идет об административных границах Донецкой и Луганской областей бывшей УССР", - сказал он в интервью журналу "Ньюсвик" .
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"Что касается упомянутых Вами других освобожденных от гнета неонацистского киевского режима территорий Украины, исходим из того, что их жители вправе самостоятельно определять свою судьбу. Мы видим стремление людей быть вместе с Россией и поэтому с уважением отнесемся к их выбору. Соответствующие намерения в последние дни провозгласили руководители ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области. Все они вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул он.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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РоссияСергей ЛавровДонбассВ миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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