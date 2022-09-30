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Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями - РИА Новости, 30.09.2022
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Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями
Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями - РИА Новости, 30.09.2022
Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:40
2022-09-30T14:40
дмитрий медведев
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие, как ожидается, начнется в 15.00 мск.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
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дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, политика
Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Политика
14:40 30.09.2022
 
Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями

Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров с новыми территориями

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, как ожидается, начнется в 15.00 мск.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 22:40
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
 
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