https://ria.ru/20220930/medvedev-1820598924.html
Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями
Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями - РИА Новости, 30.09.2022
Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:40
2022-09-30T14:40
2022-09-30T14:40
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие, как ожидается, начнется в 15.00 мск.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
https://ria.ru/20220927/referendumy-1819935519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, политика
Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Политика
Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями
Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров с новыми территориями