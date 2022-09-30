https://ria.ru/20220930/medvedev-1820598924.html

Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями

Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями - РИА Новости, 30.09.2022

Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:40

2022-09-30T14:40

2022-09-30T14:40

дмитрий медведев

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие, как ожидается, начнется в 15.00 мск.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.

https://ria.ru/20220927/referendumy-1819935519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, политика