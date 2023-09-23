https://ria.ru/20230923/balitskiy-1894617874.html
Биография Евгения Балицкого
Биография Евгения Балицкого - РИА Новости, 23.09.2023
Биография Евгения Балицкого
Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области в семье офицера Вооруженных сил СССР. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:10
2023-09-23T18:10
2023-09-23T18:10
справки
россия
запорожская область
евгений балицкий
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области в семье офицера Вооруженных сил СССР.В 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза М.М. Расковой по специальности "летчик-инженер". Провел на службе в различных авиационных гарнизонах четыре года, был уволен в запас в звании капитана.С 1995 по 1997 год возглавлял частное предприятие "ОлЖеКа", занимавшееся продажей и гарантийным ремонтом бытовой техники.В 1996 году учредил первую мелитопольскую FM-радиостанцию "Южный простор".С 1997 года руководил Мелитопольским пивоваренным заводом, в 2007 году продал контрольный пакет акций предприятия.С 2000 года руководил местным заводом "Автогидроагрегат".В 1998-2012 годах Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.В 2010 году примкнул к Партии регионов.В 2012 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины VII созыва.В июне 2014 года покинул фракцию партии в парламенте.В октябре 2014 года по итогам парламентских выборов получил мандат депутата Верховной рады VIII созыва. В мае 2015 года вошел в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока". Во время депутатской деятельности внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине", из-за чего попал в поле зрения СБУ. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее вооруженные силы РФ взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. В феврале 2022 года Евгений Балицкий вошел в состав военно-гражданской администрации Запорожской области. В мае 2022 года был назначен ее главой. 26 сентября 2022 года вступил в партию "Единая Россия". С 23 по 27 сентября 2022 года в Запорожской области прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей. 28 сентября Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта. 30 сентября 2022 года в Москве президент РФ Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России. 4 октября 2022 года указом президента Российской Федерации Балицкий назначен врио губернатора Запорожской области. В августе 2023 года "Единая Россия" выдвинула Евгения Балицкого в качестве кандидата на должность главы Запорожской области. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2022). Женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, запорожская область, евгений балицкий, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Справки, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области в семье офицера Вооруженных сил СССР.
В 1991 году окончил
Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза М.М. Расковой по специальности "летчик-инженер". Провел на службе в различных авиационных гарнизонах четыре года, был уволен в запас в звании капитана.
С 1995 по 1997 год возглавлял частное предприятие "ОлЖеКа", занимавшееся продажей и гарантийным ремонтом бытовой техники.
В 1996 году учредил первую мелитопольскую FM-радиостанцию "Южный простор".
С 1997 года руководил Мелитопольским пивоваренным заводом, в 2007 году продал контрольный пакет акций предприятия.
С 2000 года руководил местным заводом "Автогидроагрегат".
В 1998-2012 годах Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.
В 2010 году примкнул к Партии регионов.
В 2012 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины VII созыва.
В июне 2014 года покинул фракцию партии в парламенте.
В октябре 2014 года по итогам парламентских выборов получил мандат депутата
Верховной рады VIII созыва. В мае 2015 года вошел в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока".
Во время депутатской деятельности внес проект закона
"Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине", из-за чего попал в поле зрения СБУ.
24 февраля 2022 года
в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее вооруженные силы РФ взяли под контроль
приазовскую часть Запорожской области.
В феврале 2022 года Евгений Балицкий вошел в состав военно-гражданской администрации Запорожской области. В мае 2022 года был назначен
ее главой.
26 сентября 2022 года вступил в партию
"Единая Россия".
С 23 по 27 сентября 2022 года в Запорожской области прошел референдум
по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей. 28 сентября Евгений Балицкий обратился
к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта.
30 сентября 2022 года
в Москве президент РФ Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России.
4 октября 2022 года
указом президента Российской Федерации Балицкий назначен врио губернатора Запорожской области.
В августе 2023 года "Единая Россия" выдвинула
Евгения Балицкого в качестве кандидата на должность главы Запорожской области.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2022
).
Женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников