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Биография Евгения Балицкого

Биография Евгения Балицкого - РИА Новости, 23.09.2023

Биография Евгения Балицкого

Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области в семье офицера Вооруженных сил СССР. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T18:10

2023-09-23T18:10

2023-09-23T18:10

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Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области в семье офицера Вооруженных сил СССР.В 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза М.М. Расковой по специальности "летчик-инженер". Провел на службе в различных авиационных гарнизонах четыре года, был уволен в запас в звании капитана.С 1995 по 1997 год возглавлял частное предприятие "ОлЖеКа", занимавшееся продажей и гарантийным ремонтом бытовой техники.В 1996 году учредил первую мелитопольскую FM-радиостанцию "Южный простор".С 1997 года руководил Мелитопольским пивоваренным заводом, в 2007 году продал контрольный пакет акций предприятия.С 2000 года руководил местным заводом "Автогидроагрегат".В 1998-2012 годах Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.В 2010 году примкнул к Партии регионов.В 2012 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины VII созыва.В июне 2014 года покинул фракцию партии в парламенте.В октябре 2014 года по итогам парламентских выборов получил мандат депутата Верховной рады VIII созыва. В мае 2015 года вошел в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока". Во время депутатской деятельности внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине", из-за чего попал в поле зрения СБУ. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее вооруженные силы РФ взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. В феврале 2022 года Евгений Балицкий вошел в состав военно-гражданской администрации Запорожской области. В мае 2022 года был назначен ее главой. 26 сентября 2022 года вступил в партию "Единая Россия". С 23 по 27 сентября 2022 года в Запорожской области прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей. 28 сентября Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта. 30 сентября 2022 года в Москве президент РФ Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России. 4 октября 2022 года указом президента Российской Федерации Балицкий назначен врио губернатора Запорожской области. В августе 2023 года "Единая Россия" выдвинула Евгения Балицкого в качестве кандидата на должность главы Запорожской области. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2022). Женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, запорожская область, евгений балицкий, единая россия, единый день голосования в россии — 2023