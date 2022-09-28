https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1820087953.html

Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России

Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России - РИА Новости, 28.09.2022

Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:22

2022-09-28T15:22

2022-09-28T15:58

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

референдумы на освобожденных территориях

политика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта, следует из текста обращения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости."Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожская область", - говорится в обращении Балицкого к президенту РФ."Сегодня, когда свобода мысли, слова, совести и вероисповедания под угрозой искоренения в угоду централизованно навязываемых ценностей, зачастую противных не только разуму, но и самой природе, мы, Запорожский народ, ради достижения для нас всех общей цели обеспечить мир и безопасность, верховенство прав и свобод человека, хотим стать одним государством с Российской Федерацией!", - отмечается в тексте документа.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/status-1819990770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, политика