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Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1820087953.html
Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России
Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:22
2022-09-28T15:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
референдумы на освобожденных территориях
политика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта, следует из текста обращения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости."Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожская область", - говорится в обращении Балицкого к президенту РФ."Сегодня, когда свобода мысли, слова, совести и вероисповедания под угрозой искоренения в угоду централизованно навязываемых ценностей, зачастую противных не только разуму, но и самой природе, мы, Запорожский народ, ради достижения для нас всех общей цели обеспечить мир и безопасность, верховенство прав и свобод человека, хотим стать одним государством с Российской Федерацией!", - отмечается в тексте документа.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, политика
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Референдумы на освобожденных территориях, Политика
15:22 28.09.2022 (обновлено: 15:58 28.09.2022)
 
Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России

Балицкий обратился к Путину с просьбой принять Запорожскую область в состав России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе
Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта, следует из текста обращения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожская область", - говорится в обращении Балицкого к президенту РФ.
"Сегодня, когда свобода мысли, слова, совести и вероисповедания под угрозой искоренения в угоду централизованно навязываемых ценностей, зачастую противных не только разуму, но и самой природе, мы, Запорожский народ, ради достижения для нас всех общей цели обеспечить мир и безопасность, верховенство прав и свобод человека, хотим стать одним государством с Российской Федерацией!", - отмечается в тексте документа.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинРеферендумы на освобожденных территорияхПолитика
 
 
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