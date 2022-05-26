https://ria.ru/20220526/glavy-1790819987.html
В Запорожской области назначили глав подконтрольных России администраций
В Запорожской области назначили глав подконтрольных России администраций - РИА Новости, 26.05.2022
В Запорожской области назначили глав подконтрольных России администраций
Евгений Балицкий официально стал главой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, а Галина Данильченко – военно-гражданской администрации... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:41
2022-05-26T12:41
2022-05-26T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
галина данильченко
евгений балицкий
мелитополь
запорожская область
верховная рада украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Евгений Балицкий официально стал главой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, а Галина Данильченко – военно-гражданской администрации второго по населению города области - Мелитополя, подконтрольных России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах.Так, документ о назначении Галины Данильченко был подписан 17 апреля, а о назначении Балицкого – 24 апреля.Галина Данильченко – уроженка Запорожской области, в прошлом занимала должность руководителя одного из крупнейших заводов региона. В 2015 году стала членом городского совета Мелитополя. С 12 марта была назначена и.о. главы администрации Мелитополя.Евгений Балицкий – уроженец Мелитополя, в прошлом депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов. Во время депутатской деятельности внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине", из-за чего попал в поле зрения СБУ. В феврале 2022 года вошел в состав временной администрации Мелитополя.
https://ria.ru/20220526/grivna-1790784558.html
https://ria.ru/20220526/balitskiy-1790782635.html
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РИА Новости
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в мире, галина данильченко, евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, верховная рада украины, служба безопасности украины, украина, россия, донбасс
В Запорожской области назначили глав подконтрольных России администраций
В Запорожской области официально назначили двух глав подконтрольных России администраций