https://ria.ru/20220526/glavy-1790819987.html

В Запорожской области назначили глав подконтрольных России администраций

В Запорожской области назначили глав подконтрольных России администраций - РИА Новости, 26.05.2022

В Запорожской области назначили глав подконтрольных России администраций

Евгений Балицкий официально стал главой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, а Галина Данильченко – военно-гражданской администрации... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:41

2022-05-26T12:41

2022-05-26T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

галина данильченко

евгений балицкий

мелитополь

запорожская область

верховная рада украины

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Евгений Балицкий официально стал главой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, а Галина Данильченко – военно-гражданской администрации второго по населению города области - Мелитополя, подконтрольных России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах.Так, документ о назначении Галины Данильченко был подписан 17 апреля, а о назначении Балицкого – 24 апреля.Галина Данильченко – уроженка Запорожской области, в прошлом занимала должность руководителя одного из крупнейших заводов региона. В 2015 году стала членом городского совета Мелитополя. С 12 марта была назначена и.о. главы администрации Мелитополя.Евгений Балицкий – уроженец Мелитополя, в прошлом депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов. Во время депутатской деятельности внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине", из-за чего попал в поле зрения СБУ. В феврале 2022 года вошел в состав временной администрации Мелитополя.

https://ria.ru/20220526/grivna-1790784558.html

https://ria.ru/20220526/balitskiy-1790782635.html

мелитополь

запорожская область

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, галина данильченко, евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, верховная рада украины, служба безопасности украины, украина, россия, донбасс