https://ria.ru/20220926/balitskiy-1819535484.html

Глава Запорожской ВГА Балицкий вступил в "Единую Россию"

Глава Запорожской ВГА Балицкий вступил в "Единую Россию" - РИА Новости, 26.09.2022

Глава Запорожской ВГА Балицкий вступил в "Единую Россию"

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вступил в партию "Единая Россия". РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:45

2022-09-26T14:45

2022-09-26T14:45

в мире

евгений балицкий

андрей турчак

запорожская область

мелитополь

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вступил в партию "Единая Россия"."Сегодня для меня еще один значимый день – получил партийный билет "Единой России", который мне лично вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Вручение партийного билета состоялось на участке для голосования в Мелитополе."Благодарен партии за доверие и постоянное участие в жизни области! С первых дней волонтеры партии осуществляют гуманитарную миссию в области, оказывают помощь простым людям и участвуют в восстановлении работы инфраструктуры и всех социальных институтов нашего региона", - отметил Балицкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/zaporozhe-1819439336.html

запорожская область

мелитополь

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Ольга Фомченкова

в мире, евгений балицкий, андрей турчак, запорожская область, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях