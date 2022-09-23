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"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России

"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России - РИА Новости, 23.09.2022

"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы, которые определят будущее регионов. Как проходит... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:45

2022-09-23T12:45

2022-09-23T16:49

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референдумы на освобожденных территориях

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херсонская область

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В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы, которые определят будущее регионов. Как проходит голосование, смотрите в фотоленте Ria.ru.

запорожская область

херсонская область

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