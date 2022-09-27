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Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий - РИА Новости, 27.09.2022
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Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий - РИА Новости, 27.09.2022
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий
Запорожская область по результатам референдума де-факто вышла из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:20
2022-09-27T23:22
в мире
украина
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
евгений балицкий
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Запорожская область по результатам референдума де-факто вышла из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицикий."Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины. Теперь мы ждем решения от властей РФ, чтобы они нас приняли в свой состав и мы такую заявку подали", - сказал Балицкий.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко.
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в мире, украина, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, евгений балицкий, россия
В мире, Украина, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
23:20 27.09.2022 (обновлено: 23:22 27.09.2022)
 
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий

Балицкий: де-факто Запорожье отсоединилось от Украины, теперь ждет решения России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий демонстрирует свой заполненный бюллетень
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий демонстрирует свой заполненный бюллетень - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий демонстрирует свой заполненный бюллетень. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Запорожская область по результатам референдума де-факто вышла из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицикий.
"Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины. Теперь мы ждем решения от властей РФ, чтобы они нас приняли в свой состав и мы такую заявку подали", - сказал Балицкий.
После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко.
 
В миреУкраинаРеферендумы на освобожденных территорияхЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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