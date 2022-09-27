https://ria.ru/20220927/balitskiy-1819939781.html
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий - РИА Новости, 27.09.2022
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий
Запорожская область по результатам референдума де-факто вышла из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:20
2022-09-27T23:20
2022-09-27T23:22
в мире
украина
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
евгений балицкий
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Запорожская область по результатам референдума де-факто вышла из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицикий."Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины. Теперь мы ждем решения от властей РФ, чтобы они нас приняли в свой состав и мы такую заявку подали", - сказал Балицкий.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, евгений балицкий, россия
В мире, Украина, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
23:20 27.09.2022 (обновлено: 23:22 27.09.2022)
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий
Балицкий: де-факто Запорожье отсоединилось от Украины, теперь ждет решения России