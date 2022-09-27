https://ria.ru/20220927/balitskiy-1819939781.html

Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий

Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий - РИА Новости, 27.09.2022

Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, заявил Балицкий

Запорожская область по результатам референдума де-факто вышла из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T23:20

2022-09-27T23:20

2022-09-27T23:22

в мире

украина

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

евгений балицкий

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Запорожская область по результатам референдума де-факто вышла из состава Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицикий."Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины. Теперь мы ждем решения от властей РФ, чтобы они нас приняли в свой состав и мы такую заявку подали", - сказал Балицкий.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, евгений балицкий, россия