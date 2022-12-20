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Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы
Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы - РИА Новости, 20.12.2022
Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил российских матерей, чьи сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:34
2022-12-20T14:34
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил российских матерей, чьи сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс. Глава государства Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Балицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов. "Спасибо, Владимир Владимирович, это награда всем запорожцам", - сказал Балицкий на церемонии. Он обратился к российским матерям, которые "провожают ребят защищать наш народ на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне".
запорожская область
донбасс
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евгений балицкий, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Донбасс
14:34 20.12.2022
 
Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы

Балицкий поблагодарил российских матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВрио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил российских матерей, чьи сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс.
Глава государства Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Балицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.
"Спасибо, Владимир Владимирович, это награда всем запорожцам", - сказал Балицкий на церемонии.
Он обратился к российским матерям, которые "провожают ребят защищать наш народ на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне".
"Я хотел бы сегодня вам сказать огромное спасибо. Мамы, мы воспитаем своих детей так же, что, когда придется, они грудью встанут за ваших, за детей России, за всю Россию", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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