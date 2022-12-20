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Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы
Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы - РИА Новости, 20.12.2022
Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил российских матерей, чьи сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:34
2022-12-20T14:34
2022-12-20T14:34
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил российских матерей, чьи сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс. Глава государства Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Балицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов. "Спасибо, Владимир Владимирович, это награда всем запорожцам", - сказал Балицкий на церемонии. Он обратился к российским матерям, которые "провожают ребят защищать наш народ на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне".
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Донбасс
Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы
Балицкий поблагодарил российских матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил российских матерей, чьи сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс.
Глава государства Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Балицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.
"Спасибо, Владимир Владимирович, это награда всем запорожцам", - сказал Балицкий на церемонии.
Он обратился к российским матерям, которые "провожают ребят защищать наш народ на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне".
"Я хотел бы сегодня вам сказать огромное спасибо. Мамы, мы воспитаем своих детей так же, что, когда придется, они грудью встанут за ваших, за детей России, за всю Россию", - добавил он.