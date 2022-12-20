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Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы

Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы - РИА Новости, 20.12.2022

Балицкий поблагодарил матерей, провожающих сыновей защищать новые регионы

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил российских матерей, чьи сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:34

2022-12-20T14:34

2022-12-20T14:34

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

донбасс

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил российских матерей, чьи сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс. Глава государства Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград во вторник наградил Балицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов. "Спасибо, Владимир Владимирович, это награда всем запорожцам", - сказал Балицкий на церемонии. Он обратился к российским матерям, которые "провожают ребят защищать наш народ на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне".

запорожская область

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евгений балицкий, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, донбасс