https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820635334.html

Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России

Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России

Президент России Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:00

2022-09-30T16:00

2022-09-30T16:19

россия

политика

владимир путин

запорожская область

украина

в мире

евгений балицкий

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. В ней приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, политика, владимир путин, запорожская область, украина, в мире, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях, референдум