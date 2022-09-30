https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820635334.html
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России
Президент России Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:00
2022-09-30T16:00
2022-09-30T16:19
россия
политика
владимир путин
запорожская область
украина
в мире
евгений балицкий
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820622402_0:1195:2048:2346_1920x0_80_0_0_a672c4f3f1d5e36a6966db2fb0f960be.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. В ней приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820622402_0:1003:2048:2538_1920x0_80_0_0_41ca74b14f962c3bfd7008afa75f9039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, запорожская область, украина, в мире, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях, референдум
Россия, Политика, Владимир Путин, Запорожская область, Украина, В мире, Евгений Балицкий, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум
16:00 30.09.2022 (обновлено: 16:19 30.09.2022)
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России
Путин и глава Запорожской области Балицкий подписали договор о принятии региона в Россию