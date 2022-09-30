Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820635334.html
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России
Президент России Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:00
2022-09-30T16:19
россия
политика
владимир путин
запорожская область
украина
в мире
евгений балицкий
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820622402_0:1195:2048:2346_1920x0_80_0_0_a672c4f3f1d5e36a6966db2fb0f960be.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. В ней приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820622402_0:1003:2048:2538_1920x0_80_0_0_41ca74b14f962c3bfd7008afa75f9039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, владимир путин, запорожская область, украина, в мире, евгений балицкий, референдумы на освобожденных территориях, референдум
Россия, Политика, Владимир Путин, Запорожская область, Украина, В мире, Евгений Балицкий, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум
16:00 30.09.2022 (обновлено: 16:19 30.09.2022)
 
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России

Путин и глава Запорожской области Балицкий подписали договор о принятии региона в Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России.
Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. В ней приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинЗапорожская областьУкраинаВ миреЕвгений БалицкийРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала