https://ria.ru/20230726/kasem-1886356854.html

Уголовное дело Марата Касема

Уголовное дело Марата Касема - РИА Новости, 26.07.2023

Уголовное дело Марата Касема

Марат Касем – гражданин Латвии, шеф-редактор портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня", освещающего жизнь в этой... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:08

2023-07-26T13:08

2023-07-26T13:08

справки

латвия

марат касем

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Марат Касем – гражданин Латвии, шеф-редактор портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня", освещающего жизнь в этой прибалтийской стране. Он также соведущий программы на Радио Sputnik, где ранее выходил в эфиры совместно с официальным представителем МИД Марией Захаровой. На протяжении своей работы в "России сегодня" Касем неоднократно подвергался преследованию со стороны балтийских властей.В 2019 году он был задержан литовским спецслужбами во время поездки в страну. По словам журналиста, тогда местные силовики угрожали и пытались склонить его к сотрудничеству. После его отказа Касема выслали с территории Литвы под предлогом "угрозы национальной безопасности". В конце 2022 года журналист уехал в Латвию по семейным обстоятельствам: от рака умирала его бабушка.3 января 2023 года он был задержан латвийской Службой государственной безопасности. 5 января местный суд арестовал Марата Касема и поместил в Рижскую центральную тюрьму. Первоначально сообщалось, что в деле Касема речь идет о двух статьях – о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. Однако позднее стало известно, что Марат Касем является подозреваемым в деле по одной статье – о нарушении санкций Евросоюза. Подозрений в шпионаже предъявлено не было.30 января Марата Касема перевели в холодную одиночную камеру с насекомыми и прочими антисанитарными условиями. На этом фоне у журналиста обострилась аллергия и другие хронические заболевания, начали отказывать пальцы на ногах.По словам адвоката Касема, следствие подвергло журналиста такому давлению, чтобы добиться признательных показаний.Тюремная администрация на протяжении недели игнорировала его многократные обращения за медицинской помощью. После недельного пребывания в нечеловеческих условиях Марата перевели в прежнюю камеру, но не выпустили из-под ареста.Дело Марата Касема вызвало широкий общественный резонанс.6 января медиагруппа "Россия сегодня" организовала акцию в поддержку Марата Касема. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что задержание властями Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема абсолютно неправомерно и абсурдно, оно показывает суть латвийского режима и опасную тенденцию для всего Евросоюза. Совет по правам человека при президенте России обратился в ООН, Совет Европы и ОБСЕ из-за ситуации с журналистом. Официальный представитель Генерального секретаря ООН призвал соблюдать "юридические процедуры". Однако Совет по правам человека ООН отказался обсуждать ситуацию с арестом Касема, так как эта тема "не заявлена в повестке". МИД России назвал неправомерными действия латвийских властей в отношении Касема, включая меру пресечения, несоразмерную тем деяниям, которые инкриминируют журналисту.В ведомстве указали, что, по оценке юристов, подобное поведение латвийской правоохранительной системы можно квалифицировать как умышленное причинение физических страданий заключенному. В Москве подчеркнули, что пристально следят за делом Касема и продолжат предпринимать ответные меры дипломатического и экономического характера с "чувствительными последствиями" для Риги.17 января скончалась бабушка Марата Касема. Журналист сообщил из тюрьмы, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед похоронами. 18 января суд отказал в апелляции адвокатам Марата Касема и оставил журналиста под стражей. В начале марта суд во второй раз отказался удовлетворить ходатайство защиты об изменении меры пресечения. 27 апреля Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы. До суда он был помещен под полицейский надзор и подписку о невыезде. С 11 вечера часов до семи утра журналиста обязали находится по месту прописки в Саласпилсе. Кроме того, Касему дважды в неделю необходимо было отмечаться в полицейском участке.26 июля Марат Касем покинул Латвию, опасаясь возобновления уголовного преследования. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik, было очевидно, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, латвия, марат касем