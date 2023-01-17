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Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла - РИА Новости, 17.01.2023
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Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла
Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла - РИА Новости, 17.01.2023
Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла
Скончалась бабушка арестованного шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, сообщил РИА Новости его друг. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:33
2023-01-17T14:45
в мире
дмитрий киселев
татьяна москалькова
латвия
литва
союз журналистов россии
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
москва
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Скончалась бабушка арестованного шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, сообщил РИА Новости его друг.По его словам, женщину подкосила новость об аресте внука. Сейчас родственники думают, как рассказать Марату о ее смерти.Бабушка Касема родилась в 1935 году и в детстве прошла через нацистский концлагерь Саласпилс.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html
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в мире, дмитрий киселев, татьяна москалькова, латвия, литва, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, москва, оон, обсе, совет европы
В мире, Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, Латвия, Литва, Союз журналистов России, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Москва, ООН, ОБСЕ, Совет Европы
13:33 17.01.2023 (обновлено: 14:45 17.01.2023)
 
Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла

Бабушка, для встречи с которой приехал арестованный в Латвии Марат Касем, умерла

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Скончалась бабушка арестованного шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, сообщил РИА Новости его друг.

"Марат приехал в Латвию, чтобы навестить давно и тяжело болевшую бабушку, но не успел из-за ареста. <…> Теперь Таисия Ильинична умерла", — заявил собеседник агентства.

По его словам, женщину подкосила новость об аресте внука. Сейчас родственники думают, как рассказать Марату о ее смерти.
Бабушка Касема родилась в 1935 году и в детстве прошла через нацистский концлагерь Саласпилс.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
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В миреДмитрий КиселевТатьяна МоскальковаЛатвияЛитваСоюз журналистов РоссииЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаМоскваООНОБСЕСовет Европы
 
 
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