https://ria.ru/20230117/kasem-1845453697.html

Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла

Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла - РИА Новости, 17.01.2023

Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла

Скончалась бабушка арестованного шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, сообщил РИА Новости его друг. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:33

2023-01-17T13:33

2023-01-17T14:45

в мире

дмитрий киселев

татьяна москалькова

латвия

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союз журналистов россии

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

москва

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Скончалась бабушка арестованного шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, сообщил РИА Новости его друг.По его словам, женщину подкосила новость об аресте внука. Сейчас родственники думают, как рассказать Марату о ее смерти.Бабушка Касема родилась в 1935 году и в детстве прошла через нацистский концлагерь Саласпилс.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.

https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html

https://ria.ru/20230116/arest-1845306968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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