13:33 17.01.2023 (обновлено: 14:45 17.01.2023)
Бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема умерла
Бабушка, для встречи с которой приехал арестованный в Латвии Марат Касем, умерла
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Скончалась бабушка арестованного шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, сообщил РИА Новости его друг.
"Марат приехал в Латвию, чтобы навестить давно и тяжело болевшую бабушку, но не успел из-за ареста. <…> Теперь Таисия Ильинична умерла", — заявил собеседник агентства.
По его словам, женщину подкосила новость об аресте внука. Сейчас родственники думают, как рассказать Марату о ее смерти.
Бабушка Касема родилась в 1935 году и в детстве прошла через нацистский концлагерь Саласпилс.
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Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.