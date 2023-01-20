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Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами - РИА Новости, 20.01.2023
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Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами
Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами - РИА Новости, 20.01.2023
Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами
Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил из тюрьмы, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед похоронами. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:34
2023-01-20T20:36
в мире
латвия
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
дмитрий киселев
татьяна москалькова
владимир соловьев (телеведущий)
союз журналистов россии
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил из тюрьмы, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед похоронами.Журналист отметил, что особенно приятно получать добрые слова от тех, с кем обычно спорил. Он добавил, что не теряет бодрости духа, и поблагодарил всех за поддержку.В среду латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html
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в мире, латвия, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, дмитрий киселев, татьяна москалькова, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии
В мире, Латвия, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, Владимир Соловьев (телеведущий), Союз журналистов России
19:34 20.01.2023 (обновлено: 20:36 20.01.2023)
 
Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами

Марат Касем сообщил, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил из тюрьмы, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед похоронами.

"Друзья, приветствую. Это Марат. Получилось передать для вас весточку. Сами понимаете, из камеры рижской тюрьмы многого не расскажешь, да и жаловаться я не привык. Поэтому просто благодарю вас за поддержку и за ваши письма... Сегодня меня отвезли проститься с бабушкой Таисией. Помолитесь за нее, завтра похороны", — написал он в Telegram-канале.

Журналист отметил, что особенно приятно получать добрые слова от тех, с кем обычно спорил. Он добавил, что не теряет бодрости духа, и поблагодарил всех за поддержку.
В среду латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 14:41
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
Марат Касем - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 13:27
Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека
 
В миреЛатвияЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаДмитрий КиселевТатьяна МоскальковаВладимир Соловьев (телеведущий)Союз журналистов России
 
 
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