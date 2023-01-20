19:34 20.01.2023 (обновлено: 20:36 20.01.2023)
Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами
Марат Касем сообщил, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил из тюрьмы, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед похоронами.
"Друзья, приветствую. Это Марат. Получилось передать для вас весточку. Сами понимаете, из камеры рижской тюрьмы многого не расскажешь, да и жаловаться я не привык. Поэтому просто благодарю вас за поддержку и за ваши письма... Сегодня меня отвезли проститься с бабушкой Таисией. Помолитесь за нее, завтра похороны", — написал он в Telegram-канале.
Журналист отметил, что особенно приятно получать добрые слова от тех, с кем обычно спорил. Он добавил, что не теряет бодрости духа, и поблагодарил всех за поддержку.
В среду латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.
11 января, 14:41Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.