https://ria.ru/20230120/kasem-1846376772.html

Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами

Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами - РИА Новости, 20.01.2023

Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил из тюрьмы, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед похоронами. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:34

2023-01-20T19:34

2023-01-20T20:36

в мире

латвия

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

дмитрий киселев

татьяна москалькова

владимир соловьев (телеведущий)

союз журналистов россии

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем сообщил из тюрьмы, что его отвезли проститься с умершей бабушкой перед похоронами.Журналист отметил, что особенно приятно получать добрые слова от тех, с кем обычно спорил. Он добавил, что не теряет бодрости духа, и поблагодарил всех за поддержку.В среду латвийский суд принял решение оставить Марата Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.

https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html

https://ria.ru/20230118/kasem-1845707812.html

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в мире, латвия, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, дмитрий киселев, татьяна москалькова, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии