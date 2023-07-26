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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию - РИА Новости, 26.07.2023
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08:16 26.07.2023 (обновлено: 09:04 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/kasem-1886296694.html
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию - РИА Новости, 26.07.2023
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:16
2023-07-26T09:04
латвия
марат касем
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", — пояснила она.Как подчеркнула Захарова, было очевидно, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста.В конце апреля Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд арестовал журналиста.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
https://ria.ru/20230119/kasem-1846065430.html
https://ria.ru/20230412/kasem-1864847960.html
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латвия, марат касем
Латвия, Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Захарова заявила, что шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«
"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", — пояснила она.
Как подчеркнула Захарова, было очевидно, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста.
В конце апреля Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина отвечают на вопросы журналистов на акции в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема Свободу Марату Касему! перед посольством Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд арестовал журналиста.
В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме
12 апреля, 16:54
 
ЛатвияМарат Касем
 
 
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