https://ria.ru/20230726/kasem-1886296694.html

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию - РИА Новости, 26.07.2023

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:16

2023-07-26T08:16

2023-07-26T09:04

латвия

марат касем

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", — пояснила она.Как подчеркнула Захарова, было очевидно, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста.В конце апреля Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд арестовал журналиста.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

https://ria.ru/20230119/kasem-1846065430.html

https://ria.ru/20230412/kasem-1864847960.html

латвия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

латвия, марат касем