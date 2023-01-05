https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843180579.html

Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным

Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным - РИА Новости, 05.01.2023

Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным

Задержание властями Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема абсолютно неправомерно и абсурдно, оно показывает суть латвийского режима и опасную... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:24

2023-01-05T18:24

2023-01-05T18:49

латвия

в мире

марат касем

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

дмитрий киселев

литва

москва

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание властями Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема абсолютно неправомерно и абсурдно, оно показывает суть латвийского режима и опасную тенденцию для всего Евросоюза, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму."Это явное политическое преследование, абсолютно неправомерное, абсурдное и ничем не мотивированное. Очень жаль, что реальный человек оказался в тяжелой ситуации. Она характеризует режим, который не имеет никакого уважения к свободе слова, который складывается в этой стране и который налаживается во всем Европейском союзе. Это очень опасная тенденция", - сказал Киселев.

https://ria.ru/20230105/kasem-1843181148.html

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