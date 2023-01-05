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Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным - РИА Новости, 05.01.2023
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Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным
Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным - РИА Новости, 05.01.2023
Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным
Задержание властями Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема абсолютно неправомерно и абсурдно, оно показывает суть латвийского режима и опасную... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:24
2023-01-05T18:49
латвия
в мире
марат касем
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
дмитрий киселев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание властями Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема абсолютно неправомерно и абсурдно, оно показывает суть латвийского режима и опасную тенденцию для всего Евросоюза, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму."Это явное политическое преследование, абсолютно неправомерное, абсурдное и ничем не мотивированное. Очень жаль, что реальный человек оказался в тяжелой ситуации. Она характеризует режим, который не имеет никакого уважения к свободе слова, который складывается в этой стране и который налаживается во всем Европейском союзе. Это очень опасная тенденция", - сказал Киселев.
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латвия, в мире, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, дмитрий киселев, литва, москва
Латвия, В мире, Марат Касем, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Дмитрий Киселев, Литва, Москва
18:24 05.01.2023 (обновлено: 18:49 05.01.2023)
 
Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным

Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным и абсурдным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание властями Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема абсолютно неправомерно и абсурдно, оно показывает суть латвийского режима и опасную тенденцию для всего Евросоюза, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
"Это явное политическое преследование, абсолютно неправомерное, абсурдное и ничем не мотивированное. Очень жаль, что реальный человек оказался в тяжелой ситуации. Она характеризует режим, который не имеет никакого уважения к свободе слова, который складывается в этой стране и который налаживается во всем Европейском союзе. Это очень опасная тенденция", - сказал Киселев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
18:32
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
 
ЛатвияВ миреМарат КасемЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаДмитрий КиселевЛитваМосква
 
 
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