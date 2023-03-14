https://ria.ru/20230314/kasem-1857647635.html

В день своего рождения Марат Касем должен быть освобожден

В день своего рождения Марат Касем должен быть освобожден - РИА Новости, 14.03.2023

В день своего рождения Марат Касем должен быть освобожден

Шеф-редактору портала Sputnik Литва и ведущему программы на радио Sputnik Марату Касему, который более двух месяцев находится под арестом в Латвии по обвинению... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:00

2023-03-14T10:00

2023-03-14T12:58

марат касем

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миа "россия сегодня"

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Шеф-редактору портала Sputnik Литва и ведущему программы на радио Sputnik Марату Касему, который более двух месяцев находится под арестом в Латвии по обвинению в нарушении экономических санкций Евросоюза, 14 марта исполняется 33 года.Сегодня стартовала масштабная акция среди его коллег-журналистов, которые выйдут в эфиры федеральных телеканалов, радиопрограмм и на профильные стримы со словами поддержки в адрес Марата.Арест журналиста получил широкий резонанс ввиду его сомнительной законности и абсурдности, он стал очередным примером грубейшего нарушения прав российских журналистов в Европе.Каждой из этих причин по отдельности должно быть достаточно для немедленного прекращения "дела Касема".Кто такой Марат Касем?Марат Касем — гражданин Латвии, шеф-редактор портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня", освещающего жизнь в этой прибалтийской стране.Кроме того, Марат — соведущий программы на Радио Sputnik, где ранее выходил в эфиры совместно с официальным представителем МИД Марией Захаровой.На протяжении своей работы в "России сегодня" Касем неоднократно подвергался преследованию со стороны балтийских властей.Незаконность ареста: политическая статья, давление и пыткиВ конце прошлого года журналист направился в Латвию по семейным причинам: от рака умирала его бабушка.Третьего января он был задержан латвийской Службой государственной безопасности. Два дня спустя местный суд арестовал Марата и поместил его в Рижскую центральную тюрьму, где он находится до сих пор.Касема обвиняют по статье 84.1 Уголовного кодекса Латвии — в нарушении санкций ЕС. Ему грозит до четырех лет заключения.Настоящие причины ареста не оставляют сомнений, так как 84.1 — классическая статья для сотрудников российских СМИ, преследуемых прибалтийскими силовиками. Ранее в ее нарушении обвиняли коллег Марата по медиагруппе.Комментируя арест Касема, генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что "это явная месть прибалтийских режимов за его работу на российское СМИ". Марат ощущал политическое преследование и часто об этом говорил.Шеф-редактор Sputnik Литва был ранее задержан литовским спецслужбами во время поездки в 2019 году.По словам журналиста, тогда местные силовики угрожали и пытались склонить его к сотрудничеству.После его отказа, Касема выслали с территории Литвы под предлогом пресловутой "угрозы национальной безопасности".Обстоятельства текущего ареста и содержания под стражей шеф-редактора Sputnik Литва также свидетельствуют о неправомерном характере обвинения и намеренном давлении на журналиста.Во-первых, сама статья 84 Уголовного кодекса Латвии настолько широка, что некоторые ее положения могут быть интерпретированы как полный запрет на работу в российском СМИ, попавшем под санкции ЕС.Как отметил литовский адвокат Станисловас Томас, нарушение закона, с точки зрения латвийского прокурора, заключается в том, что человек работает в подсанкционном учреждении."То есть преступлением — нарушением санкций — является сама работа в таком учреждении", — подчеркивает Томас.Масштаб статьи 84 и ее применение к журналисту напрямую вызывают вопросы о нарушении прибалтийскими силовиками свободы слова своего собственного гражданина, которая защищена как Европейской конвенцией по правам человека (Ст. 10), так и Хартией ЕС (Ст. 11).Кроме того, задержанным по статье 84.1 зачастую назначается мера пресечения в виде подписки о невыезде. Касема же суд намеренно удерживает под арестом, отвергнув на прошлой неделе все доводы защиты о чрезмерности содержания под стражей.Тюремщики также не дают Марату своевременно общаться со своим адвокатом, открыто саботируя его право на защиту.Наконец, ужасные условия содержания журналиста могут быть расценены как пытки, запрещенные Европейской конвенцией, стороной которой является Латвия.Тридцатого января Касема перевели в холодную одиночную камеру с насекомыми и прочими антисанитарными условиями. На этом фоне у журналиста обострилась аллергия и другие хронические заболевания, начали отказывать пальцы на ногах.Тюремная администрация на протяжении недели игнорировала его многократные обращения за медицинской помощью.Директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев отметил бесчеловечные условия, в которых находился Касем.По словам адвоката Касема, следствие подвергло журналиста такому давлению, чтобы добиться признательных показаний.После недельного пребывания в нечеловеческих условиях Марата перевели в прежнюю камеру, но не выпустили из-под ареста.Неправомерность ареста — самая весомая, но не единственная причина, почему Марат Касем должен быть освобожден."Самое глупое, что могла сделать Латвия"Арест журналиста абсурден и просто не соответствует самым базовым человеческим принципам."Знаете почему? Потому что становится очевидно, что это преследование по политическим мотивам журналиста", — добавила Захарова.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев также отметил, что арест происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию"."У латвийских властей их обычный подход: был бы человек, а статья найдется", — заявил Киселев.Важно подчеркнуть, что Латвия не просто арестовала журналиста за выполнение профессионального долга по политизированным обвинениям, она также не дала ему увидеться с умирающим членом семьи.Бабушка Марата не дождалась Касема и скончалась, в то время как он находился под стражей.Арест и пытки Касема, безусловно, вредят имиджу Латвии как "цивилизованной" европейской страны. Не помогает ему и стойкость Марата, который не сломался от пыток.Депутат Госдумы Мария Бутина отметила, что выбор Марата Касема — работать журналистом во враждебной среде, сохраняя гражданство страны, которая его ненавидела. Работать с риском для жизни и свободы, говорить правду.Абсурдное дело против Марата должно быть прекращено сегодня.Атака на журналистов российских СМИНаконец, "дело Касема" должно быть прекращено, так как оно является ярчайшим примером кампании преследования сотрудников российских СМИ в Европе.Российские журналисты подвергаются массовой атаке со стороны западных государств. Существенное количество нарушений происходит в странах Европы, особенно в государствах Прибалтики.В МИД России ранее заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств по вопросу деятельности журналистов российских СМИ.По данным портала Baltnews, сейчас в одной только Латвии открыты дела против 14 коллег Марата.Кроме того, атака на журналистов в лице Марата Касема является лакмусовой бумагой в вопросах жизнеспособности международных правозащитных институтов.Совет по правам человека при Президенте России обратился в ООН, Совет Европы и ОБСЕ из-за ситуации с Маратом.Совет Европы и ОБСЕ до сих пор не отреагировали.Официальный представитель Генерального секретаря ООН призвал соблюдать "юридические процедуры".Однако Совет по правам человека ООН отказался обсуждать ситуацию с арестом Касема в ходе грядущей сессии, так как эта тема "не заявлена в повестке".Немедленное освобождение Марата Касема послужит хорошим сигналом об окончании кампании травли в отношении журналистов российских СМИ, а также поставит точку в истории незаконного и абсурдного ареста.

https://ria.ru/20230314/kasem-1857753326.html

https://ria.ru/20230203/kasem-1849370885.html

https://ria.ru/20230214/kasem-1851952383.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат касем, латвия, россия, политика, оон, евросоюз, совет европы, миа "россия сегодня", sputnik