https://ria.ru/20230111/kasema-1844034029.html

Захарова пристыдила СПЧ ООН за безразличие к задержанию Касема

Захарова пристыдила СПЧ ООН за безразличие к задержанию Касема - РИА Новости, 11.01.2023

Захарова пристыдила СПЧ ООН за безразличие к задержанию Касема

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала стыдным тот факт, что ситуация с задержанием в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема не стоит в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:58

2023-01-11T08:58

2023-01-11T09:37

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала стыдным тот факт, что ситуация с задержанием в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема не стоит в повестке сессии Совета ООН по правам человека. "Стыдно, что тема преследования журналиста за его профессиональную деятельность, его арест, задержание, неоднократные допросы и так далее не является постоянной темой повестки дня Совета по правам человека ООН. Значит, что-то там не так", — заявила она в эфире радио Sputnik.Дипломат подчеркнула, что страны Запада не смогут избежать ответственности за задержание Касема.Она подчеркнула, что ситуация, когда журналиста на протяжении многих лет преследуют политические режимы, считающие себя демократическими, исключительно за его профессиональную деятельность, должна стать "символом того тотального беспредела, который сейчас творится на территории стран коллективного Запада".Представитель МИД предупредила, что российские представители в международных организациях будут постоянно поднимать этот вопрос.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Совета ООН по правам человека, ситуация с правами человека в Латвии не стоит на повестке дня следующей сессии, которая начнется 27 февраля и продлится пять недель. Тем не менее государство может поднять этот вопрос в ходе одной из общих дискуссий, которые будут проводиться на протяжении всей сессии. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230106/kasem-1843286108.html

https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

задержание шеф-редактора sputnik литва касема, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, россия, медиа - общество