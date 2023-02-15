11:31 15.02.2023 (обновлено: 12:42 15.02.2023)
Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема
Матвиенко: надо использовать все возможные каналы для освобождения журналиста Касема
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться во все международные структуры, чтобы освободить арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
"Я думаю, мы все поддержим, что надо любые возможные использовать каналы, чтобы освободить незаконно задержанного журналиста, и в зависимости от того, какие мы ответы получим или не получим, будет понятно, во что превратились те или иные международные организации", — сказала она на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Матвиенко отметила, что практически все международные структуры полностью ангажированы, парализованы и не имеют своей воли, но выразила надежду, что у кого-то еще сохраняются остатки суверенитета и главное — "остатки совести, которые не поддаются двойным стандартам".
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.
11 января, 14:41Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
В российском МИД задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.