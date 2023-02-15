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Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема - РИА Новости, 15.02.2023
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Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема
Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема - РИА Новости, 15.02.2023
Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться во все международные структуры, чтобы освободить арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:31
2023-02-15T12:42
марат касем
дмитрий киселев
татьяна москалькова
совет федерации рф
валентина матвиенко
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться во все международные структуры, чтобы освободить арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. "Я думаю, мы все поддержим, что надо любые возможные использовать каналы, чтобы освободить незаконно задержанного журналиста, и в зависимости от того, какие мы ответы получим или не получим, будет понятно, во что превратились те или иные международные организации", — сказала она на пленарном заседании верхней палаты парламента.Матвиенко отметила, что практически все международные структуры полностью ангажированы, парализованы и не имеют своей воли, но выразила надежду, что у кого-то еще сохраняются остатки суверенитета и главное — "остатки совести, которые не поддаются двойным стандартам". Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В российском МИД задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
https://ria.ru/20230214/kasem-1851952383.html
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марат касем, дмитрий киселев, татьяна москалькова, совет федерации рф, валентина матвиенко, миа "россия сегодня"
Марат Касем, Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, МИА "Россия сегодня"
11:31 15.02.2023 (обновлено: 12:42 15.02.2023)
 
Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема

Матвиенко: надо использовать все возможные каналы для освобождения журналиста Касема

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться во все международные структуры, чтобы освободить арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
"Я думаю, мы все поддержим, что надо любые возможные использовать каналы, чтобы освободить незаконно задержанного журналиста, и в зависимости от того, какие мы ответы получим или не получим, будет понятно, во что превратились те или иные международные организации", — сказала она на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Матвиенко отметила, что практически все международные структуры полностью ангажированы, парализованы и не имеют своей воли, но выразила надежду, что у кого-то еще сохраняются остатки суверенитета и главное — "остатки совести, которые не поддаются двойным стандартам".
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
В российском МИД задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
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Марат КасемДмитрий КиселевТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоМИА "Россия сегодня"
 
 
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