https://ria.ru/20230215/kasem-1852111248.html

Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема

Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема - РИА Новости, 15.02.2023

Матвиенко призвала использовать все каналы для освобождения Марата Касема

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться во все международные структуры, чтобы освободить арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:31

2023-02-15T11:31

2023-02-15T12:42

марат касем

дмитрий киселев

татьяна москалькова

совет федерации рф

валентина матвиенко

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться во все международные структуры, чтобы освободить арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. "Я думаю, мы все поддержим, что надо любые возможные использовать каналы, чтобы освободить незаконно задержанного журналиста, и в зависимости от того, какие мы ответы получим или не получим, будет понятно, во что превратились те или иные международные организации", — сказала она на пленарном заседании верхней палаты парламента.Матвиенко отметила, что практически все международные структуры полностью ангажированы, парализованы и не имеют своей воли, но выразила надежду, что у кого-то еще сохраняются остатки суверенитета и главное — "остатки совести, которые не поддаются двойным стандартам". Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В российском МИД задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

https://ria.ru/20230214/kasem-1851952383.html

https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html

https://ria.ru/20230118/kasem-1845707812.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

марат касем, дмитрий киселев, татьяна москалькова, совет федерации рф, валентина матвиенко, миа "россия сегодня"