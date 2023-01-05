19:25 05.01.2023 (обновлено: 19:57 05.01.2023)
Киселев сообщил, что журналист Касем говорил о политическом преследовании
Киселев: шеф-редактор Sputnik Литва Касем говорил о политическом преследовании в Латвии
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание властями Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема стало местью за его работу на российское СМИ, сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а в четверг, 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
"Поскольку мы видим, что там уже нет никаких сдерживающих центров, то можно ожидать, что в отношении него власти Латвии будут заниматься эскалацией обвинений вплоть до обвинения в шпионаже. К сожалению, в таких условиях приходится готовиться к этому", - сказал Киселев.
Он провёл параллели с ситуацией вокруг Кирилла Вышинского в Киеве, которого задержали в 2018 году и осудили за работу на РИА Новости Украина. Освободить его удалось лишь в 2019 году в рамках обмена.
"У нас уже есть печальный опыт с Кириллом Вышинским, которого преследовали только за то, что он работает с российским СМИ. В случае с Касемом - это явная месть прибалтийских режимов за его работу на российское СМИ. Марат ощущал политическое преследование и часто об этом говорил. В том числе и публично - в ходе сессии на Петербургском экономическом форуме, в которой он участвовал вместе со мной и с Марией Захаровой (официальным представителем МИД РФ - ред.)", - отметил Киселев.
По его мнению, латвийские власти готовы мстить без разбора всем, кто связан с Россией.
"Россию уже демонизировали, теперь делают то же самое в отношении всех, кто с ней работает. У латвийских властей их обычный подход - был бы человек, а статья найдётся", - заключил Киселев.