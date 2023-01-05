https://ria.ru/20230105/sanktsii-1843203771.html
Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций ЕС", заявили в Латвии
Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций ЕС", заявили в Латвии - РИА Новости, 05.01.2023
Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций ЕС", заявили в Латвии
Служба госбезопасности Латвии сообщила, что шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в нарушении санкций ЕС, статья о шпионаже в... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:44
2023-01-05T22:44
2023-01-05T22:44
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задержание шеф-редактора sputnik литва касема
марат касем
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии сообщила, что шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в нарушении санкций ЕС, статья о шпионаже в сообщении не фигурирует. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Ранее портал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на адвоката сообщал, что в деле Касема речь может идти о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. "Третьего января 2023 года Служба государственной безопасности задержала гражданина Латвии по подозрению в предоставлении экономических ресурсов... ресурсу, находящемуся под санкциями Евросоюза", - говорится в сообщении. Отмечается, что "задержание осуществлено в рамках уголовного производства, возбужденного Службой госбезопасности по части первой статьи 84 Уголовного кодекса, т.е. за возможное нарушение санкций ЕС". В сообщении Службы госбезопасности не названа фамилия Касема, его именуют "сотрудником агентства "Россия сегодня", который "организует создание контента". "Ему присвоен статус подозреваемого, в качестве меры безопасности он был задержан", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230105/kasem-1843181148.html
https://ria.ru/20230105/protsedury-1843201434.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, латвия, литва, москва, евросоюз, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем
В мире, Латвия, Литва, Москва, Евросоюз, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем
Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций ЕС", заявили в Латвии
Служба госбезопасности Латвии: Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций ЕС"
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии сообщила, что шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в нарушении санкций ЕС, статья о шпионаже в сообщении не фигурирует.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве
в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Ранее портал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на адвоката сообщал, что в деле Касема речь может идти о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ
, а также о шпионаже.
"Третьего января 2023 года Служба государственной безопасности задержала гражданина Латвии по подозрению в предоставлении экономических ресурсов... ресурсу, находящемуся под санкциями Евросоюза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "задержание осуществлено в рамках уголовного производства, возбужденного Службой госбезопасности по части первой статьи 84 Уголовного кодекса, т.е. за возможное нарушение санкций ЕС".
В сообщении Службы госбезопасности не названа фамилия Касема, его именуют "сотрудником агентства "Россия сегодня", который "организует создание контента".
"Ему присвоен статус подозреваемого, в качестве меры безопасности он был задержан", - добавляется в сообщении.