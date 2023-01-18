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Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема - РИА Новости, 18.01.2023
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Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема
Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема - РИА Новости, 18.01.2023
Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема
Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:09
2023-01-18T14:27
латвия
в мире
марат касем
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
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латвия, в мире, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема
Латвия, В мире, Марат Касем, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
13:09 18.01.2023 (обновлено: 14:27 18.01.2023)
 
Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема

Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.
"В поданной адвокатами апелляции отказано. Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей", — указано в Telegram-канале агентства.
Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 14:41
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 13:35
Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД
 
ЛатвияВ миреМарат КасемЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
 
 
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