13:09 18.01.2023 (обновлено: 14:27 18.01.2023)
Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема
Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.
"В поданной адвокатами апелляции отказано. Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей", — указано в Telegram-канале агентства.
Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
11 января, 14:41Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.