https://ria.ru/20230118/kasem-1845701878.html

Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема

Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема - РИА Новости, 18.01.2023

Суд оставил под стражей арестованного в Латвии Касема

Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:09

2023-01-18T13:09

2023-01-18T14:27

латвия

в мире

марат касем

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843177059_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_c275269ccbf52665b655aff785915d5b.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.

https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html

https://ria.ru/20230112/kasem-1844381346.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

латвия, в мире, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема