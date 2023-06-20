Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Москве во вторник были названы лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4.Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения Специальной военной операции, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях".Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.Второе место было отдано пронзительному репортажному кадру "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко и серии снимков фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО под названием "Ради мира".Третье место завоевали снимок фотожурналиста ИД "Комсомольская правда" Владимира Веленгурина о молодой паре из Мариуполя, Александре и Виктории, и серия российского фотожурналиста Валерия Мельникова "Возвращение", посвященная людям Донбасса."Особой отметки жюри" конкурса было удостоено пять работ – три одиночных снимка и две серии.Их авторы в категории "Одиночная фотография" - специальный фотокорреспондент РИА Новости Виктор Антонюк, снимок которого "Знамя Победы над Лисичанском" стал титульной фотографией конкурса, работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова.Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри, как и фотоистория фотокорреспондента ИД "Мир Белогорья" из Белгорода Павла Колядина "Миша и Маша".Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.О Всероссийском конкурсе военной фотожурналистикиФотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции.В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига советского народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, инициировала всероссийский фотопроект, который объединил лучшие фотоработы, посвященные Специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах, что позволило создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени.Конкурс проводился на лучшую фотографию и серию фото, посвященных ежедневному героизму военных, участвующих в проведении Специальной военной операции, вовлеченности волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов.На фотографиях лауреатов конкурса запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT.Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы.
1 место, Алексей Майшев "Гладиатор". Категория "Одиночная фотография"
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Москве во вторник были названы лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4.
Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения Специальной военной операции, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях".
Станислав Красильников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
"Полковой священник". Особая отметка жюри.
Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор", ездит по передовым позициям на линии соприкосновения. Священник проводит богослужения прямо на позициях, общается с бойцами для поддержания духа.
3 место, Владимир Веленгурин, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
"Молодые люди Александр и Виктория в Мариуполе". Категория "Одиночная фотография".
Молодые люди Александр и Виктория встретились на улице, где видны последствия боев. Мариупольцы не скрывают своих чувств после разлуки, вызванной сражением за город.
Павел Колядин, Белгород/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
"Миша и Маша". Особая отметка жюри.
В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
Виктор Антонюк, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Знамя Победы над Лисичанском". Особая отметка жюри. Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.
Виктор Антонюк, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Знамя Победы над Лисичанском". Особая отметка жюри. Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.
2 место, Эдуард Корниенко, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
"Персональная трагедия" . Категория "Одиночная фотография".
Житель города Донецка Юрий Румянцев оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой "Точка-У", выпущенной вооруженными силами Украины 2022 года 14 марта 2022г.
3 место. Валерий Мельников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Возвращение".
Категория "Фотографическая серия".
Истории о семьях простых жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, разделенных линией разграничения, которые впервые за много лет смогли увидеть друг друга. Реальные человеческие судьбы и герои, пережившие горечь разлуки и радость от долгожданной встречи.
2 место. Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Ради мира". Категория "Фотографическая серия". 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.
2 место. Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Ради мира". Категория "Фотографическая серия". 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.
Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Дорога Z". Особая отметка жюри. Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.
Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Дорога Z". Особая отметка жюри. Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.
1 место. Павел Волков, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
"Реквием". Категория "Фотографическая серия".
Более трех месяцев я находился на территории Луганской народной республики, сопровождая армию ЛНР, став свидетелем ожесточенных боев, обстрелов мирных жителей киевским режимом, гибели стариков и детей под бомбежками.
Текстовка к фотографии: Портрет бабы Нины и бездомного кота в разрушенном поселке Светличное, ЛНР.
Станислав Красильников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
"Полковой священник". Особая отметка жюри.
Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор", ездит по передовым позициям на линии соприкосновения. Священник проводит богослужения прямо на позициях, общается с бойцами для поддержания духа.
3 место, Владимир Веленгурин, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
"Молодые люди Александр и Виктория в Мариуполе". Категория "Одиночная фотография".
Молодые люди Александр и Виктория встретились на улице, где видны последствия боев. Мариупольцы не скрывают своих чувств после разлуки, вызванной сражением за город.
Павел Колядин, Белгород/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
"Миша и Маша". Особая отметка жюри.
В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
Виктор Антонюк, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Знамя Победы над Лисичанском". Особая отметка жюри. Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.
2 место, Эдуард Корниенко, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
"Персональная трагедия" . Категория "Одиночная фотография".
Житель города Донецка Юрий Румянцев оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой "Точка-У", выпущенной вооруженными силами Украины 2022 года 14 марта 2022г.
3 место. Валерий Мельников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Возвращение".
Категория "Фотографическая серия".
Истории о семьях простых жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, разделенных линией разграничения, которые впервые за много лет смогли увидеть друг друга. Реальные человеческие судьбы и герои, пережившие горечь разлуки и радость от долгожданной встречи.
2 место. Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Ради мира". Категория "Фотографическая серия". 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.
Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Дорога Z". Особая отметка жюри. Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.
1 место. Павел Волков, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
"Реквием". Категория "Фотографическая серия".
Более трех месяцев я находился на территории Луганской народной республики, сопровождая армию ЛНР, став свидетелем ожесточенных боев, обстрелов мирных жителей киевским режимом, гибели стариков и детей под бомбежками.
Текстовка к фотографии: Портрет бабы Нины и бездомного кота в разрушенном поселке Светличное, ЛНР.
Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.
Второе место было отдано пронзительному репортажному кадру "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко и серии снимков фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО под названием "Ради мира".
"Особой отметки жюри" конкурса было удостоено пять работ – три одиночных снимка и две серии.
Их авторы в категории "Одиночная фотография" - специальный фотокорреспондент РИА Новости Виктор Антонюк, снимок которого "Знамя Победы над Лисичанском" стал титульной фотографией конкурса, работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова.
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Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри, как и фотоистория фотокорреспондента ИД "Мир Белогорья" из Белгорода Павла Колядина "Миша и Маша".
Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.
О Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики
Фотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции.
В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига советского народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, инициировала всероссийский фотопроект, который объединил лучшие фотоработы, посвященные Специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах, что позволило создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени.
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Конкурс проводился на лучшую фотографию и серию фото, посвященных ежедневному героизму военных, участвующих в проведении Специальной военной операции, вовлеченности волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов.
На фотографиях лауреатов конкурса запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT.
Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы.
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