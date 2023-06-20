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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей - РИА Новости, 20.06.2023
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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
14:12 20.06.2023 (обновлено: 18:49 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/konkurs-1879177250.html
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей - РИА Новости, 20.06.2023
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей
в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:12
2023-06-20T18:49
новости агентства
россия
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Москве во вторник были названы лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4.Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения Специальной военной операции, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях".Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.Второе место было отдано пронзительному репортажному кадру "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко и серии снимков фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО под названием "Ради мира".Третье место завоевали снимок фотожурналиста ИД "Комсомольская правда" Владимира Веленгурина о молодой паре из Мариуполя, Александре и Виктории, и серия российского фотожурналиста Валерия Мельникова "Возвращение", посвященная людям Донбасса."Особой отметки жюри" конкурса было удостоено пять работ – три одиночных снимка и две серии.Их авторы в категории "Одиночная фотография" - специальный фотокорреспондент РИА Новости Виктор Антонюк, снимок которого "Знамя Победы над Лисичанском" стал титульной фотографией конкурса, работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова.Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри, как и фотоистория фотокорреспондента ИД "Мир Белогорья" из Белгорода Павла Колядина "Миша и Маша".Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.О Всероссийском конкурсе военной фотожурналистикиФотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции.В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига советского народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, инициировала всероссийский фотопроект, который объединил лучшие фотоработы, посвященные Специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах, что позволило создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени.Конкурс проводился на лучшую фотографию и серию фото, посвященных ежедневному героизму военных, участвующих в проведении Специальной военной операции, вовлеченности волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов.На фотографиях лауреатов конкурса запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT.Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы.
https://ria.ru/20230615/short-list-1878013520.html
https://ria.ru/20230609/yunkory-1876875498.html
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Артем Смирнов
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Репортаж о конкурсе военной фотожурналистики в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Репортаж о конкурсе военной фотожурналистики в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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новости агентства, россия
Новости агентства, Россия, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей

© Фото : Алексей Майшев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики1 место, Алексей Майшев "Гладиатор". Категория "Одиночная фотография"
1 место, Алексей Майшев Гладиатор. Категория Одиночная фотография - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Алексей Майшев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 место, Алексей Майшев "Гладиатор". Категория "Одиночная фотография"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Москве во вторник были названы лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4.
Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения Специальной военной операции, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях".
© Фото : Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиСтанислав Красильников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. Танк "Т-80 на позиции в зоне СВО". Особая отметка жюри
Станислав Красильников. Танк Т-80 на позиции в зоне СВО. Особая отметка жюри
Станислав Красильников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. Танк "Т-80 на позиции в зоне СВО". Особая отметка жюри
© Фото : Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 10
© Фото : Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиСтанислав Красильников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Полковой священник". Особая отметка жюри. Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор", ездит по передовым позициям на линии соприкосновения. Священник проводит богослужения прямо на позициях, общается с бойцами для поддержания духа.
Станислав Красильников Полковой священник. Особая отметка жюри
Станислав Красильников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Полковой священник". Особая отметка жюри. Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор", ездит по передовым позициям на линии соприкосновения. Священник проводит богослужения прямо на позициях, общается с бойцами для поддержания духа.
© Фото : Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 10
© Фото : Владимир Веленгурин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики3 место, Владимир Веленгурин, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Молодые люди Александр и Виктория в Мариуполе". Категория "Одиночная фотография". Молодые люди Александр и Виктория встретились на улице, где видны последствия боев. Мариупольцы не скрывают своих чувств после разлуки, вызванной сражением за город.
3 место. Владимир Веленгурин Молодые люди Александр и Виктория в Мариуполе. Категория Одиночная фотография
3 место, Владимир Веленгурин, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Молодые люди Александр и Виктория в Мариуполе". Категория "Одиночная фотография". Молодые люди Александр и Виктория встретились на улице, где видны последствия боев. Мариупольцы не скрывают своих чувств после разлуки, вызванной сражением за город.
© Фото : Владимир Веленгурин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
3 из 10
© Фото : Павел Колядин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиПавел Колядин, Белгород/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Миша и Маша". Особая отметка жюри. В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
Павел Колядин Миша и Маша. Особая отметка жюри
Павел Колядин, Белгород/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Миша и Маша". Особая отметка жюри. В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
© Фото : Павел Колядин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
4 из 10
© Фото : Виктор Антонюк, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Виктор Антонюк, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Знамя Победы над Лисичанском". Особая отметка жюри. Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.

Виктор Антонюк Знамя Победы над Лисичанском. Особая отметка жюри

Виктор Антонюк, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Знамя Победы над Лисичанском". Особая отметка жюри. Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.

© Фото : Виктор Антонюк, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
5 из 10
© Фото : Эдуард Корниенко, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики2 место, Эдуард Корниенко, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Персональная трагедия" . Категория "Одиночная фотография". Житель города Донецка Юрий Румянцев оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой "Точка-У", выпущенной вооруженными силами Украины 2022 года 14 марта 2022г.
2 место. Эдуард Корниенко Персональная трагедия. Категория Одиночная фотография
2 место, Эдуард Корниенко, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Персональная трагедия" . Категория "Одиночная фотография". Житель города Донецка Юрий Румянцев оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой "Точка-У", выпущенной вооруженными силами Украины 2022 года 14 марта 2022г.
© Фото : Эдуард Корниенко, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
6 из 10
© Фото : Валерий Мельников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики3 место. Валерий Мельников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Возвращение". Категория "Фотографическая серия". Истории о семьях простых жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, разделенных линией разграничения, которые впервые за много лет смогли увидеть друг друга. Реальные человеческие судьбы и герои, пережившие горечь разлуки и радость от долгожданной встречи.
3 место. Валерий Мельников Возвращение. Категория Фотографическая серия
3 место. Валерий Мельников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Возвращение". Категория "Фотографическая серия". Истории о семьях простых жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, разделенных линией разграничения, которые впервые за много лет смогли увидеть друг друга. Реальные человеческие судьбы и герои, пережившие горечь разлуки и радость от долгожданной встречи.
© Фото : Валерий Мельников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
7 из 10
© Фото : Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

2 место. Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Ради мира". Категория "Фотографическая серия". 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.

2 место. Сергей Бобылев Ради мира. Категория Фотографическая серия

2 место. Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Ради мира". Категория "Фотографическая серия". 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.

© Фото : Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
8 из 10
© Фото : Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Дорога Z". Особая отметка жюри. Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.

Сергей Бобылев Дорога Z. Особая отметка жюри

Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Дорога Z". Особая отметка жюри. Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.

© Фото : Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
9 из 10
© Фото : Павел Волков, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики1 место. Павел Волков, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Реквием". Категория "Фотографическая серия". Более трех месяцев я находился на территории Луганской народной республики, сопровождая армию ЛНР, став свидетелем ожесточенных боев, обстрелов мирных жителей киевским режимом, гибели стариков и детей под бомбежками. Текстовка к фотографии: Портрет бабы Нины и бездомного кота в разрушенном поселке Светличное, ЛНР.
1 место. Павел Волков Реквием. Категория Фотографическая серия
1 место. Павел Волков, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Реквием". Категория "Фотографическая серия". Более трех месяцев я находился на территории Луганской народной республики, сопровождая армию ЛНР, став свидетелем ожесточенных боев, обстрелов мирных жителей киевским режимом, гибели стариков и детей под бомбежками. Текстовка к фотографии: Портрет бабы Нины и бездомного кота в разрушенном поселке Светличное, ЛНР.
© Фото : Павел Волков, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
10 из 10
Станислав Красильников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. Танк "Т-80 на позиции в зоне СВО". Особая отметка жюри
© Фото : Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 10
Станислав Красильников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Полковой священник". Особая отметка жюри. Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор", ездит по передовым позициям на линии соприкосновения. Священник проводит богослужения прямо на позициях, общается с бойцами для поддержания духа.
© Фото : Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 10
3 место, Владимир Веленгурин, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Молодые люди Александр и Виктория в Мариуполе". Категория "Одиночная фотография". Молодые люди Александр и Виктория встретились на улице, где видны последствия боев. Мариупольцы не скрывают своих чувств после разлуки, вызванной сражением за город.
© Фото : Владимир Веленгурин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
3 из 10
Павел Колядин, Белгород/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Миша и Маша". Особая отметка жюри. В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
© Фото : Павел Колядин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
4 из 10

Виктор Антонюк, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Знамя Победы над Лисичанском". Особая отметка жюри. Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.

© Фото : Виктор Антонюк, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
5 из 10
2 место, Эдуард Корниенко, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Персональная трагедия" . Категория "Одиночная фотография". Житель города Донецка Юрий Румянцев оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой "Точка-У", выпущенной вооруженными силами Украины 2022 года 14 марта 2022г.
© Фото : Эдуард Корниенко, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
6 из 10
3 место. Валерий Мельников, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Возвращение". Категория "Фотографическая серия". Истории о семьях простых жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, разделенных линией разграничения, которые впервые за много лет смогли увидеть друг друга. Реальные человеческие судьбы и герои, пережившие горечь разлуки и радость от долгожданной встречи.
© Фото : Валерий Мельников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
7 из 10

2 место. Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Ради мира". Категория "Фотографическая серия". 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.

© Фото : Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
8 из 10

Сергей Бобылев, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Дорога Z". Особая отметка жюри. Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.

© Фото : Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
9 из 10
1 место. Павел Волков, Москва/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики. "Реквием". Категория "Фотографическая серия". Более трех месяцев я находился на территории Луганской народной республики, сопровождая армию ЛНР, став свидетелем ожесточенных боев, обстрелов мирных жителей киевским режимом, гибели стариков и детей под бомбежками. Текстовка к фотографии: Портрет бабы Нины и бездомного кота в разрушенном поселке Светличное, ЛНР.
© Фото : Павел Волков, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
10 из 10
Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.
Второе место было отдано пронзительному репортажному кадру "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко и серии снимков фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО под названием "Ради мира".
Третье место завоевали снимок фотожурналиста ИД "Комсомольская правда" Владимира Веленгурина о молодой паре из Мариуполя, Александре и Виктории, и серия российского фотожурналиста Валерия Мельникова "Возвращение", посвященная людям Донбасса.
"Особой отметки жюри" конкурса было удостоено пять работ – три одиночных снимка и две серии.
Их авторы в категории "Одиночная фотография" - специальный фотокорреспондент РИА Новости Виктор Антонюк, снимок которого "Знамя Победы над Лисичанском" стал титульной фотографией конкурса, работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова.
Адра Пайон Пламя и пепел. Испания. Главные новости, серии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
15 июня, 13:00
Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри, как и фотоистория фотокорреспондента ИД "Мир Белогорья" из Белгорода Павла Колядина "Миша и Маша".
Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.

О Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики

Фотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции.
В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига советского народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, инициировала всероссийский фотопроект, который объединил лучшие фотоработы, посвященные Специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах, что позволило создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени.
Второй модуль Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики во Всероссийском детском центре Орленок, организованный совместно с медиагруппой Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Юнкоры "России сегодня" отточили навыки создания визуального контента
9 июня, 13:00
Конкурс проводился на лучшую фотографию и серию фото, посвященных ежедневному героизму военных, участвующих в проведении Специальной военной операции, вовлеченности волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов.
На фотографиях лауреатов конкурса запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT.
Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы.
Фотовыставка в рамках исторического фестиваля Времена и эпохи. Победы России на Покровском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи"
9 июня, 17:00
 
Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиНовости агентстваРоссия
 
 
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