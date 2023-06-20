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Номинация "Одиночная фотография" - РИА Новости, 20.06.2023
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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
13:47 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/konkurs-1875848407.html
Номинация "Одиночная фотография"
Номинация "Одиночная фотография" - РИА Новости, 20.06.2023
Номинация "Одиночная фотография"
Станислав Красильников, Москва, ТАСС
2023-06-20T13:47
2023-06-20T13:47
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
итоги конкурса военной фотожурналистики
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1875848407.jpg?1687258067
Т-80Танк Т-80 на позиции в зоне специальной военной операции. ЛНР, 2022
РИА Новости
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5
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60
2023
РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги конкурса военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, Итоги конкурса военной фотожурналистики
Номинация "Одиночная фотография"

Особая отметка жюри

Станислав Красильников, Москва, ТАСС

Т-80

Танк Т-80 на позиции в зоне специальной военной операции. ЛНР, 2022
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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