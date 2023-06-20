https://ria.ru/20230620/konkurs-1875842013.html

Номинация "Одиночная фотография"

Номинация "Одиночная фотография" - РИА Новости, 20.06.2023

Номинация "Одиночная фотография"

Алексей Майшев, Москва, РИА Новости

2023-06-20T13:45

2023-06-20T13:45

2023-06-20T13:45

всероссийский конкурс военной фотожурналистики

итоги конкурса военной фотожурналистики

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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1875842013.jpg?1687257932

ГладиаторВоеннослужащий ФСБ РФ, выполняющий задачу по охране иностранных журналистов в рамках пресс-тура по освещению ситуации на территории проведения СВО в Мелитопольском районе. Запорожская область, 2022

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итоги конкурса военной фотожурналистики