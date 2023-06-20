https://ria.ru/20230620/konkurs-1875842013.html
Номинация "Одиночная фотография"
Номинация "Одиночная фотография" - РИА Новости, 20.06.2023
Номинация "Одиночная фотография"
Алексей Майшев, Москва, РИА Новости
2023-06-20T13:45
2023-06-20T13:45
2023-06-20T13:45
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
итоги конкурса военной фотожурналистики
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1875842013.jpg?1687257932
ГладиаторВоеннослужащий ФСБ РФ, выполняющий задачу по охране иностранных журналистов в рамках пресс-тура по освещению ситуации на территории проведения СВО в Мелитопольском районе. Запорожская область, 2022
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РИА Новости
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итоги конкурса военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, Итоги конкурса военной фотожурналистики
Номинация "Одиночная фотография"
1-е место
Алексей Майшев, Москва, РИА Новости