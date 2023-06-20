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Номинация "Одиночная фотография" - РИА Новости, 20.06.2023
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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
13:46 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/konkurs-1875849595.html
Номинация "Одиночная фотография"
Номинация "Одиночная фотография" - РИА Новости, 20.06.2023
Номинация "Одиночная фотография"
Виктор Антонюк, Москва, РИА Новости
2023-06-20T13:46
2023-06-20T13:46
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
итоги конкурса военной фотожурналистики
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1875849595.jpg?1687258014
Знамя Победы над ЛисичанскомВодружение знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка имени Платова ЛНР, ознаменовало начало освобождения Луганской Народной Республики. ЛНР, 2022
РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги конкурса военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, Итоги конкурса военной фотожурналистики
Номинация "Одиночная фотография"

Особая отметка жюри

Виктор Антонюк, Москва, РИА Новости

Знамя Победы над Лисичанском

Водружение знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка имени Платова ЛНР, ознаменовало начало освобождения Луганской Народной Республики. ЛНР, 2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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