https://ria.ru/20230620/konkurs-1875831513.html

Номинация "Серия фотографий"

Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023

Номинация "Серия фотографий"

Павел Колядин, Белгород, ИД "Мир Белогорья"

2023-06-20T13:50

2023-06-20T13:50

2023-06-20T13:50

всероссийский конкурс военной фотожурналистики

итоги конкурса военной фотожурналистики

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Миша и МашаПолевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, итоги конкурса военной фотожурналистики