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Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023
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Тест фотоконкурс
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
13:50 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/konkurs-1875831513.html
Номинация "Серия фотографий"
Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023
Номинация "Серия фотографий"
Павел Колядин, Белгород, ИД "Мир Белогорья"
2023-06-20T13:50
2023-06-20T13:50
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
итоги конкурса военной фотожурналистики
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Миша и МашаПолевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
фото, итоги конкурса военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, Итоги конкурса военной фотожурналистики
Номинация "Серия фотографий"

Особая отметка жюри

Павел Колядин, Белгород, ИД "Мир Белогорья"

Миша и Маша

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
3 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
4 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
5 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
6 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
7 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
8 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
9 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на Тигре и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022

© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
10 из 10
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