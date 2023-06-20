Номинация "Серия фотографий"
Особая отметка жюри
Павел Колядин, Белгород, ИД "Мир Белогорья"
Миша и Маша
Полевой почтой на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман носил его под бронежилетом в качестве оберега, а в ответ попросил своих коллег передать девочке Маше большого плюшевого медведя. 2х-метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций. Белгород, 2022
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
3 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
4 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
5 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
6 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
7 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
8 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
9 из 10
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Колядин/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
10 из 10