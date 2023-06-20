Номинация "Серия фотографий"
2-е место
Сергей Бобылев, Москва, ТАСС
Ради мира
Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все это делается ради мира. ДНР, 2022
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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