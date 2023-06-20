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Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023
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Тест фотоконкурс
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
13:48 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/konkurs-1875713476.html
Номинация "Серия фотографий"
Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023
Номинация "Серия фотографий"
Павел Волков, Москва, МИЦ "Известия"
2023-06-20T13:48
2023-06-20T13:48
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
итоги конкурса военной фотожурналистики
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РеквиемНаходясь на территории ЛНР более трех месяцев, сопровождая армию ЛНР, фотокорреспондент МИЦ “Известия” Павел Волков стал свидетелем ожесточенных боев, обстрелов мирных жителей киевским режимом, гибели стариков и детей под бомбежками.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
фото, итоги конкурса военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, Итоги конкурса военной фотожурналистики
Номинация "Серия фотографий"

1-е место

Павел Волков, Москва, МИЦ "Известия"

Реквием

Находясь на территории ЛНР более трех месяцев, сопровождая армию ЛНР, фотокорреспондент МИЦ “Известия” Павел Волков стал свидетелем ожесточенных боев, обстрелов мирных жителей киевским режимом, гибели стариков и детей под бомбежками.
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Жительница разрушенного поселка Светличное баба Нина с бездомным котом. ЛНР, 2022

Жительница разрушенного поселка Светличное баба Нина с бездомным котом. ЛНР, 2022

Жительница разрушенного поселка Светличное баба Нина с бездомным котом. ЛНР, 2022

© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 9
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Житель Луганска у бюста В.И. Ленина, демонтированного киевскими властями и спрятанного в подвале разрушенного здания. ЛНР, 2022

Житель Луганска у бюста В.И. Ленина, демонтированного киевскими властями и спрятанного в подвале разрушенного здания. ЛНР, 2022

Житель Луганска у бюста В.И. Ленина, демонтированного киевскими властями и спрятанного в подвале разрушенного здания. ЛНР, 2022

© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 9
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиМолодой человек в спортивном зале разрушенного здания школы в Рубежном. ЛНР, 2022
Молодой человек в спортивном зале разрушенного здания школы в Рубежном. ЛНР, 2022
Молодой человек в спортивном зале разрушенного здания школы в Рубежном. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
3 из 9
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиПожилая женщина возвращается домой с полученной гуманитарной помощью. Деревня Трехизбенка.
Пожилая женщина возвращается домой с полученной гуманитарной помощью. Деревня Трехизбенка.
Пожилая женщина возвращается домой с полученной гуманитарной помощью. Деревня Трехизбенка.
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
4 из 9
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Последний житель освобожденного поселка Светличное, разрушенного в ходе ожесточенных боев.

ЛНР, 2022

Последний житель освобожденного поселка Светличное, разрушенного в ходе ожесточенных боев. ЛНР, 2022

Последний житель освобожденного поселка Светличное, разрушенного в ходе ожесточенных боев.

ЛНР, 2022

© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
5 из 9
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиЖительницы города Стаханов с портретом недавно погибшего близкого человека. ЛНР, 2022
Жительницы города Стаханов с портретом недавно погибшего близкого человека. ЛНР, 2022
Жительницы города Стаханов с портретом недавно погибшего близкого человека. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
6 из 9
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиРабота специальной службы по поиску, сбору и захоронению тел погибших во время боев в городе Рубежное. ЛНР, 2022
Работа специальной службы по поиску, сбору и захоронению тел погибших во время боев в городе Рубежное. ЛНР, 2022
Работа специальной службы по поиску, сбору и захоронению тел погибших во время боев в городе Рубежное. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
7 из 9
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиСемья местных жителей прячется в подвале здания во время обстрела города Рубежное. ЛНР, 2022
Семья местных жителей прячется в подвале здания во время обстрела города Рубежное. ЛНР, 2022
Семья местных жителей прячется в подвале здания во время обстрела города Рубежное. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
8 из 9
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиПоврежденная во время боев в городе Попасная детская игрушка. ЛНР, 2022
Поврежденная во время боев в городе Попасная детская игрушка. ЛНР, 2022
Поврежденная во время боев в городе Попасная детская игрушка. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
9 из 9
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