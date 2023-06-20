Номинация "Серия фотографий"
1-е место
Павел Волков, Москва, МИЦ "Известия"
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Находясь на территории ЛНР более трех месяцев, сопровождая армию ЛНР, фотокорреспондент МИЦ “Известия” Павел Волков стал свидетелем ожесточенных боев, обстрелов мирных жителей киевским режимом, гибели стариков и детей под бомбежками.
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Жительница разрушенного поселка Светличное баба Нина с бездомным котом. ЛНР, 2022
Жительница разрушенного поселка Светличное баба Нина с бездомным котом. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Житель Луганска у бюста В.И. Ленина, демонтированного киевскими властями и спрятанного в подвале разрушенного здания. ЛНР, 2022
Житель Луганска у бюста В.И. Ленина, демонтированного киевскими властями и спрятанного в подвале разрушенного здания. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиМолодой человек в спортивном зале разрушенного здания школы в Рубежном. ЛНР, 2022
Молодой человек в спортивном зале разрушенного здания школы в Рубежном. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиПожилая женщина возвращается домой с полученной гуманитарной помощью. Деревня Трехизбенка.
Пожилая женщина возвращается домой с полученной гуманитарной помощью. Деревня Трехизбенка.
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Последний житель освобожденного поселка Светличное, разрушенного в ходе ожесточенных боев.
ЛНР, 2022
Последний житель освобожденного поселка Светличное, разрушенного в ходе ожесточенных боев.
ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиЖительницы города Стаханов с портретом недавно погибшего близкого человека. ЛНР, 2022
Жительницы города Стаханов с портретом недавно погибшего близкого человека. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиРабота специальной службы по поиску, сбору и захоронению тел погибших во время боев в городе Рубежное. ЛНР, 2022
Работа специальной службы по поиску, сбору и захоронению тел погибших во время боев в городе Рубежное. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиСемья местных жителей прячется в подвале здания во время обстрела города Рубежное. ЛНР, 2022
Семья местных жителей прячется в подвале здания во время обстрела города Рубежное. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиПоврежденная во время боев в городе Попасная детская игрушка. ЛНР, 2022
Поврежденная во время боев в городе Попасная детская игрушка. ЛНР, 2022
© Павел Волков/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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