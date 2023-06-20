Номинация "Серия фотографий"

© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики Бабушка Надежда Иосиповна и дедушка Андрей Андреевич из Донецка прощаются после недолгой встречей с супругой внука Андрея Воронцова -Юлией и правнучкой Лилией, которых не видел несколько лет. ДНР, 2022