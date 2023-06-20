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Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023
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Тест фотоконкурс
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
13:49 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/konkurs-1875827840.html
Номинация "Серия фотографий"
Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023
Номинация "Серия фотографий"
Валерий Мельников, Москва, РИА Новости
2023-06-20T13:49
2023-06-20T13:49
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
итоги конкурса военной фотожурналистики
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ВозвращениеИстории о семьях простых жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, разделённых линией разграничения, которые впервые за много лет смогли увидеть друг друга. Реальные человеческие судьбы и герои, пережившие горечь разлуки и радость от долгожданной встречи.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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353
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фото, итоги конкурса военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, Итоги конкурса военной фотожурналистики
Номинация "Серия фотографий"

3-е место

Валерий Мельников, Москва, РИА Новости

Возвращение

Истории о семьях простых жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, разделённых линией разграничения, которые впервые за много лет смогли увидеть друг друга. Реальные человеческие судьбы и герои, пережившие горечь разлуки и радость от долгожданной встречи.
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Александр Сиволапов встретился со своей семьей, которую не видел 8 лет. С внуком Захаром в своем доме в поселке Петровка. ЛНР, 2022

Александр Сиволапов встретился со своей семьей, которую не видел 8 лет. С внуком Захаром в своем доме в поселке Петровка. ЛНР, 2022

Александр Сиволапов встретился со своей семьей, которую не видел 8 лет. С внуком Захаром в своем доме в поселке Петровка. ЛНР, 2022

© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиЖитель Луганска Юрий Глущенко встретился с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка после восьмилетней разлуки. ЛНР, 2022
Житель Луганска Юрий Глущенко встретился с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка после восьмилетней разлуки. ЛНР, 2022
Житель Луганска Юрий Глущенко встретился с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка после восьмилетней разлуки. ЛНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиВиктор Александрович во время встречи с внуком Самсоном в своем доме в станице Луганская. ЛНР, 2022
Виктор Александрович во время встречи с внуком Самсоном в своем доме в станице Луганская. ЛНР, 2022
Виктор Александрович во время встречи с внуком Самсоном в своем доме в станице Луганская. ЛНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
3 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиСергей Сидоров на кухне в доме своих родителей в станице Луганская. ЛНР, 2022
Сергей Сидоров на кухне в доме своих родителей в станице Луганская. ЛНР, 2022
Сергей Сидоров на кухне в доме своих родителей в станице Луганская. ЛНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
4 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиДедушка Андрей Андреевич Воронцов, внук Андрей Андреевич Воронцов и отец Андрей Андреевич Воронцов во время встречи в Донецке. ДНР, 2022
Дедушка Андрей Андреевич Воронцов, внук Андрей Андреевич Воронцов и отец Андрей Андреевич Воронцов во время встречи в Донецке. ДНР, 2022
Дедушка Андрей Андреевич Воронцов, внук Андрей Андреевич Воронцов и отец Андрей Андреевич Воронцов во время встречи в Донецке. ДНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
5 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиЖитель Донецка Павел Чуприна встретился со своими племянниками Кириллом и Дмитрием в квартире брата в Мариуполе. Павел не виделся со своими родственниками несколько лет. ДНР, 2022
Житель Донецка Павел Чуприна встретился со своими племянниками Кириллом и Дмитрием в квартире брата в Мариуполе. Павел не виделся со своими родственниками несколько лет. ДНР, 2022
Житель Донецка Павел Чуприна встретился со своими племянниками Кириллом и Дмитрием в квартире брата в Мариуполе. Павел не виделся со своими родственниками несколько лет. ДНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
6 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиТатьяна Казачкова встретилась со своими родителями Александром Алексеевичем и Верой Афанасьевной Полковниковыми в их доме в селе Болотное, с которыми не виделась 8 лет. ЛНР, 2022
Татьяна Казачкова встретилась со своими родителями Александром Алексеевичем и Верой Афанасьевной Полковниковыми в их доме в селе Болотное, с которыми не виделась 8 лет. ЛНР, 2022
Татьяна Казачкова встретилась со своими родителями Александром Алексеевичем и Верой Афанасьевной Полковниковыми в их доме в селе Болотное, с которыми не виделась 8 лет. ЛНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
7 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиАтаман станицы Кировской Александр Огирин во время встречи со своей матерью Ольгой Васильевной спустя 8 лет в освобожденной деревне Муратово. Александр был ранен на службе милиции Луганской Народной Республики. ЛНР, 2022
Атаман станицы Кировской Александр Огирин во время встречи со своей матерью Ольгой Васильевной спустя 8 лет в освобожденной деревне Муратово. Александр был ранен на службе милиции Луганской Народной Республики. ЛНР, 2022
Атаман станицы Кировской Александр Огирин во время встречи со своей матерью Ольгой Васильевной спустя 8 лет в освобожденной деревне Муратово. Александр был ранен на службе милиции Луганской Народной Республики. ЛНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
8 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиОльга Петровна накрывает на стол на кухне своего дома в станице Луганская. ЛНР, 2022
Ольга Петровна накрывает на стол на кухне своего дома в станице Луганская. ЛНР, 2022
Ольга Петровна накрывает на стол на кухне своего дома в станице Луганская. ЛНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
9 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиЛариса Коваленко встречается со своей мамой Еленой Семеренко, эвакуированной из Мариуполя в Донецк. Они не виделись более трех лет. ДНР, 2022
Лариса Коваленко встречается со своей мамой Еленой Семеренко, эвакуированной из Мариуполя в Донецк. Они не виделись более трех лет. ДНР, 2022
Лариса Коваленко встречается со своей мамой Еленой Семеренко, эвакуированной из Мариуполя в Донецк. Они не виделись более трех лет. ДНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
10 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиБабушка Надежда Иосиповна и дедушка Андрей Андреевич из Донецка прощаются после недолгой встречей с супругой внука Андрея Воронцова -Юлией и правнучкой Лилией, которых не видел несколько лет. ДНР, 2022
Бабушка Надежда Иосиповна и дедушка Андрей Андреевич из Донецка прощаются после недолгой встречей с супругой внука Андрея Воронцова -Юлией и правнучкой Лилией, которых не видел несколько лет. ДНР, 2022
Бабушка Надежда Иосиповна и дедушка Андрей Андреевич из Донецка прощаются после недолгой встречей с супругой внука Андрея Воронцова -Юлией и правнучкой Лилией, которых не видел несколько лет. ДНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
11 из 12
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиАлександр Сиволапов в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет. ЛНР, 2022
Александр Сиволапов в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет. ЛНР, 2022
Александр Сиволапов в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет. ЛНР, 2022
© Валерий Мельников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
12 из 12
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