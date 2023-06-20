https://ria.ru/20230620/konkurs-1875837047.html

Номинация "Серия фотографий"

Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023

Номинация "Серия фотографий"

Станислав Красильников, Москва, ТАСС

2023-06-20T13:49

2023-06-20T13:49

2023-06-20T13:49

всероссийский конкурс военной фотожурналистики

итоги конкурса военной фотожурналистики

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Полковой священникПолковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор" - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, итоги конкурса военной фотожурналистики