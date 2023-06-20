Номинация "Серия фотографий"
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Станислав Красильников, Москва, ТАСС
Полковой священник
Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор" - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников, Москва, ТАСС
© Станислав Красильников, Москва, ТАСС
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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