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Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023
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Тест фотоконкурс
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
13:49 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/konkurs-1875837047.html
Номинация "Серия фотографий"
Номинация "Серия фотографий" - РИА Новости, 20.06.2023
Номинация "Серия фотографий"
Станислав Красильников, Москва, ТАСС
2023-06-20T13:49
2023-06-20T13:49
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
итоги конкурса военной фотожурналистики
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Полковой священникПолковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор" - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, итоги конкурса военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, Итоги конкурса военной фотожурналистики
Номинация "Серия фотографий"

Особая отметка жюри

Станислав Красильников, Москва, ТАСС

Полковой священник

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной "Черномор" - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
3 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
4 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
5 из 12
© Станислав Красильников, Москва, ТАСС

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников, Москва, ТАСС
6 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
7 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
8 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
9 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
10 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
11 из 12
© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Полковой священник, старший лейтенант Василий Зудилов, позывной Черномор - добровольно мобилизованный офицер, который готов служить Отчизне как военнослужащий и как священнослужитель. Отец Василий проводит богослужения прямо на передовых позициях в зоне СВО, беседует с бойцами для поддержания боевого духа. ЛНР, 2023

© Станислав Красильников/Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
12 из 12
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