https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865449051.html

Важное в туризме за неделю: новые рейсы, визы в Камерун и автобусы в Крым

Важное в туризме за неделю: новые рейсы, визы в Камерун и автобусы в Крым - РИА Новости, 15.04.2023

Важное в туризме за неделю: новые рейсы, визы в Камерун и автобусы в Крым

Неделя прошла спокойно, причем позитивных событий было куда больше, чем негативных. Стало проще добраться до курортов Крыма, обсуждается использование карт... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T06:19

2023-04-15T06:19

2023-04-15T06:19

туризм

туризм

новости - туризм

камерун

европа

отдых в россии

республика крым

китай

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Неделя прошла спокойно, причем позитивных событий было куда больше, чем негативных. Стало проще добраться до курортов Крыма, обсуждается использование карт "Мир" в Конго, а туроператоры находят новые возможности доставки российских отдыхающих на европейские курорты. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.Начнем с темы виз. Предпосылок к смягчению политики Евросоюза при выдаче виз россиянам нет, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Это означает, что получение шенгена останется процедурой долгой и дорогой.Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов с 30 апреля, сообщается на сайте посольства африканского государства. Туроператоры ожидают массового приезда китайских туристов. На этой неделе стало известно, что Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках тургрупп. Оно предполагает сокращение минимального состава с пяти до трех путешественников, увеличение срока безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота.В Сочи горнолыжные курорты объявили даты закрытия сезона. Трассы "Газпром" будут работать до 15 апреля, "Розы Хутор" — до 21 апреля (там уже с 28 апреля открывают летние программы). На "Красной Поляне" можно кататься до 10 мая. Курорты Крыма с Санкт-Петербургом свяжет новый автобусный маршрут. С 29 апреля он еженедельно будет ходить в Симферополь.Расширяется перечень европейских стран, в которых туроператоры предлагают провести летние отпуска. Так, "Пакс" объявил о начале продаж путевок в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте. А в системе бронирования Pegas Touristik появились туры на Крит с перелетом через Анталью.Обсуждается расширение географии карт российской платежной системы "Мир". Так, власти Демократической Республики Конго изучают возможность их использования в стране.

https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, камерун, европа, отдых в россии, республика крым, китай, визы