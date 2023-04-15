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Важное в туризме за неделю: новые рейсы, визы в Камерун и автобусы в Крым - РИА Новости, 15.04.2023
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Туризм
 
06:19 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865449051.html
Важное в туризме за неделю: новые рейсы, визы в Камерун и автобусы в Крым
Важное в туризме за неделю: новые рейсы, визы в Камерун и автобусы в Крым - РИА Новости, 15.04.2023
Важное в туризме за неделю: новые рейсы, визы в Камерун и автобусы в Крым
Неделя прошла спокойно, причем позитивных событий было куда больше, чем негативных. Стало проще добраться до курортов Крыма, обсуждается использование карт... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T06:19
2023-04-15T06:19
туризм
туризм
новости - туризм
камерун
европа
отдых в россии
республика крым
китай
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Неделя прошла спокойно, причем позитивных событий было куда больше, чем негативных. Стало проще добраться до курортов Крыма, обсуждается использование карт "Мир" в Конго, а туроператоры находят новые возможности доставки российских отдыхающих на европейские курорты. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.Начнем с темы виз. Предпосылок к смягчению политики Евросоюза при выдаче виз россиянам нет, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Это означает, что получение шенгена останется процедурой долгой и дорогой.Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов с 30 апреля, сообщается на сайте посольства африканского государства. Туроператоры ожидают массового приезда китайских туристов. На этой неделе стало известно, что Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках тургрупп. Оно предполагает сокращение минимального состава с пяти до трех путешественников, увеличение срока безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота.В Сочи горнолыжные курорты объявили даты закрытия сезона. Трассы "Газпром" будут работать до 15 апреля, "Розы Хутор" — до 21 апреля (там уже с 28 апреля открывают летние программы). На "Красной Поляне" можно кататься до 10 мая. Курорты Крыма с Санкт-Петербургом свяжет новый автобусный маршрут. С 29 апреля он еженедельно будет ходить в Симферополь.Расширяется перечень европейских стран, в которых туроператоры предлагают провести летние отпуска. Так, "Пакс" объявил о начале продаж путевок в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте. А в системе бронирования Pegas Touristik появились туры на Крит с перелетом через Анталью.Обсуждается расширение географии карт российской платежной системы "Мир". Так, власти Демократической Республики Конго изучают возможность их использования в стране.
https://ria.ru/20230414/abkhaziya-1864707107.html
камерун
европа
республика крым
китай
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туризм, новости - туризм, камерун, европа, отдых в россии, республика крым, китай, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Камерун, Европа, отдых в России, Республика Крым, Китай, Визы
Важное в туризме за неделю: новые рейсы, визы в Камерун и автобусы в Крым

Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Европу визы в Камерун и автобусы в Крым

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Неделя прошла спокойно, причем позитивных событий было куда больше, чем негативных. Стало проще добраться до курортов Крыма, обсуждается использование карт "Мир" в Конго, а туроператоры находят новые возможности доставки российских отдыхающих на европейские курорты. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.
Начнем с темы виз. Предпосылок к смягчению политики Евросоюза при выдаче виз россиянам нет, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Это означает, что получение шенгена останется процедурой долгой и дорогой.
Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов с 30 апреля, сообщается на сайте посольства африканского государства.
Туроператоры ожидают массового приезда китайских туристов. На этой неделе стало известно, что Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках тургрупп. Оно предполагает сокращение минимального состава с пяти до трех путешественников, увеличение срока безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота.
В Сочи горнолыжные курорты объявили даты закрытия сезона. Трассы "Газпром" будут работать до 15 апреля, "Розы Хутор" — до 21 апреля (там уже с 28 апреля открывают летние программы). На "Красной Поляне" можно кататься до 10 мая.
Курорты Крыма с Санкт-Петербургом свяжет новый автобусный маршрут. С 29 апреля он еженедельно будет ходить в Симферополь.
Расширяется перечень европейских стран, в которых туроператоры предлагают провести летние отпуска. Так, "Пакс" объявил о начале продаж путевок в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте. А в системе бронирования Pegas Touristik появились туры на Крит с перелетом через Анталью.
Обсуждается расширение географии карт российской платежной системы "Мир". Так, власти Демократической Республики Конго изучают возможность их использования в стране.
Парк в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
"И ты заходи, дорогой". Как меняются отдых и туризм в Абхазии
14 апреля, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКамерунЕвропаотдых в РоссииРеспублика КрымКитайВизы
 
 
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