https://ria.ru/20230412/sochi-1864868227.html
В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона
В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона - РИА Новости, 12.04.2023
В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона
Названы даты завершения горнолыжного сезона на сочинских курортах, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:50
2023-04-12T17:50
2023-04-12T17:50
туризм
новости - туризм
сочи
роза хутор
ассоциация туроператоров россии (атор)
газпром
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_20780427f7f70ad7b074e2fe2676432a.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Названы даты завершения горнолыжного сезона на сочинских курортах, сообщает АТОР.Горнолыжные курорты закроются не одномоментно. Так, трассы курорта "Газпром" будут работать до 15 апреля, "Розы Хутор" — до 21 апреля. Кататься на трассах курорта "Красная Поляна" можно будет до 10 мая.Сезон в целом оказался удачным. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона. В Красной Поляне с начала года по состоянию на середину марта побывали почти 700 тысяч человек. Курорт "Роза Хутор" еще в феврале встретил своего 15-миллионного гостя.
https://ria.ru/20230407/kuban-1863822045.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7fc94cfd1ca936b7c21c01cdb682805f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, роза хутор, ассоциация туроператоров россии (атор), газпром, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Газпром, отдых в России
В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона
Стали известны даты завершения горнолыжного сезона на курортах Сочи