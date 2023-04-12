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В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона - РИА Новости, 12.04.2023
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Туризм
 
17:50 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/sochi-1864868227.html
В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона
В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона - РИА Новости, 12.04.2023
В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона
Названы даты завершения горнолыжного сезона на сочинских курортах, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:50
2023-04-12T17:50
туризм
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роза хутор
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газпром
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Названы даты завершения горнолыжного сезона на сочинских курортах, сообщает АТОР.Горнолыжные курорты закроются не одномоментно. Так, трассы курорта "Газпром" будут работать до 15 апреля, "Розы Хутор" — до 21 апреля. Кататься на трассах курорта "Красная Поляна" можно будет до 10 мая.Сезон в целом оказался удачным. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона. В Красной Поляне с начала года по состоянию на середину марта побывали почти 700 тысяч человек. Курорт "Роза Хутор" еще в феврале встретил своего 15-миллионного гостя.
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новости - туризм, сочи, роза хутор, ассоциация туроператоров россии (атор), газпром, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Газпром, отдых в России
В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона

Стали известны даты завершения горнолыжного сезона на курортах Сочи

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Названы даты завершения горнолыжного сезона на сочинских курортах, сообщает АТОР.
Горнолыжные курорты закроются не одномоментно. Так, трассы курорта "Газпром" будут работать до 15 апреля, "Розы Хутор" — до 21 апреля. Кататься на трассах курорта "Красная Поляна" можно будет до 10 мая.
Сезон в целом оказался удачным. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона. В Красной Поляне с начала года по состоянию на середину марта побывали почти 700 тысяч человек. Курорт "Роза Хутор" еще в феврале встретил своего 15-миллионного гостя.
Зимний отдых в Анапе - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Курорты Краснодарского края подвели итоги зимнего сезона
7 апреля, 18:09
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиРоза ХуторАссоциация туроператоров России (АТОР)Газпромотдых в России
 
 
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