https://ria.ru/20230412/sochi-1864868227.html

В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона

В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона - РИА Новости, 12.04.2023

В Сочи горные курорты объявили даты завершения зимнего сезона

Названы даты завершения горнолыжного сезона на сочинских курортах, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:50

2023-04-12T17:50

2023-04-12T17:50

туризм

новости - туризм

сочи

роза хутор

ассоциация туроператоров россии (атор)

газпром

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_20780427f7f70ad7b074e2fe2676432a.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Названы даты завершения горнолыжного сезона на сочинских курортах, сообщает АТОР.Горнолыжные курорты закроются не одномоментно. Так, трассы курорта "Газпром" будут работать до 15 апреля, "Розы Хутор" — до 21 апреля. Кататься на трассах курорта "Красная Поляна" можно будет до 10 мая.Сезон в целом оказался удачным. Более 2,5 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за последние четыре месяца, с декабря по март, сообщает пресс-служба администрации региона. В Красной Поляне с начала года по состоянию на середину марта побывали почти 700 тысяч человек. Курорт "Роза Хутор" еще в феврале встретил своего 15-миллионного гостя.

https://ria.ru/20230407/kuban-1863822045.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сочи, роза хутор, ассоциация туроператоров россии (атор), газпром, отдых в россии