МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель должен был появиться именно 16 февраля, сообщает пресс-служба курорта.Сотрудники заранее подготовились к этому событию. Чтобы определить, кто станет счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин. Утром 16 февраля продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на "Роза Хутор" из Москвы уже в третий раз."Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на "Роза Хутор" он уже в третий раз. Значит мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха", — сказал гендиректор курорта Александр Белокобыльский. Он отметил, что и погода благоволит юбилейному гостю — снега более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс. "Уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки", — добавил глава "Роза Хутор".У верхней станции канатной дороги Олимпия в торжественной обстановке 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат на летний отдых для двоих, который включает четыре ночи проживания в любые даты в отеле Rosa Springs в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге Нахазо на высоте 1900 метров. Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни "Дичь", чтобы гость мог сразу отметить событие.Напомним, что весной 2020 года "Роза Хутор" встречал своего десятимиллионного гостя. Тогда им стала 32-летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель должен был появиться именно 16 февраля, сообщает пресс-служба курорта.
Сотрудники заранее подготовились к этому событию. Чтобы определить, кто станет счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин.
Утром 16 февраля продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на "Роза Хутор" из Москвы уже в третий раз.
"Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на "Роза Хутор" он уже в третий раз. Значит мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха", — сказал гендиректор курорта Александр Белокобыльский.
Он отметил, что и погода благоволит юбилейному гостю — снега более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс. "Уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки", — добавил глава "Роза Хутор".
У верхней станции канатной дороги Олимпия в торжественной обстановке 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат на летний отдых для двоих, который включает четыре ночи проживания в любые даты в отеле Rosa Springs в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге Нахазо на высоте 1900 метров. Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни "Дичь", чтобы гость мог сразу отметить событие.
Напомним, что весной 2020 года "Роза Хутор" встречал своего десятимиллионного гостя. Тогда им стала 32-летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.