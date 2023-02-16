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В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя

В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя - РИА Новости, 16.02.2023

В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя

В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель должен был появиться именно 16 февраля,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:06

2023-02-16T13:06

2023-02-16T13:06

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель должен был появиться именно 16 февраля, сообщает пресс-служба курорта.Сотрудники заранее подготовились к этому событию. Чтобы определить, кто станет счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин. Утром 16 февраля продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на "Роза Хутор" из Москвы уже в третий раз."Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на "Роза Хутор" он уже в третий раз. Значит мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха", — сказал гендиректор курорта Александр Белокобыльский. Он отметил, что и погода благоволит юбилейному гостю — снега более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс. "Уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки", — добавил глава "Роза Хутор".У верхней станции канатной дороги Олимпия в торжественной обстановке 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат на летний отдых для двоих, который включает четыре ночи проживания в любые даты в отеле Rosa Springs в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге Нахазо на высоте 1900 метров. Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни "Дичь", чтобы гость мог сразу отметить событие.Напомним, что весной 2020 года "Роза Хутор" встречал своего десятимиллионного гостя. Тогда им стала 32-летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20230215/sochi-1851677025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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