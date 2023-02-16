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В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя - РИА Новости, 16.02.2023
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Туризм
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В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя
В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя - РИА Новости, 16.02.2023
В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя
В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель должен был появиться именно 16 февраля,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:06
2023-02-16T13:06
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель должен был появиться именно 16 февраля, сообщает пресс-служба курорта.Сотрудники заранее подготовились к этому событию. Чтобы определить, кто станет счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин. Утром 16 февраля продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на "Роза Хутор" из Москвы уже в третий раз."Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на "Роза Хутор" он уже в третий раз. Значит мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха", — сказал гендиректор курорта Александр Белокобыльский. Он отметил, что и погода благоволит юбилейному гостю — снега более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс. "Уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки", — добавил глава "Роза Хутор".У верхней станции канатной дороги Олимпия в торжественной обстановке 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат на летний отдых для двоих, который включает четыре ночи проживания в любые даты в отеле Rosa Springs в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге Нахазо на высоте 1900 метров. Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни "Дичь", чтобы гость мог сразу отметить событие.Напомним, что весной 2020 года "Роза Хутор" встречал своего десятимиллионного гостя. Тогда им стала 32-летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сочи, Роза Хутор, куда можно лететь, куда поехать
13:06 16.02.2023
 
В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя

Юбилейным 15-милионным гостем на курорте "Роза Хутор" в Сочи оказался турист из Москвы

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Директор по маркетингу горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков приветствует 15 миллионного гостя Михаила Трошева
Директор по маркетингу горного курорта Роза Хутор Дмитрий Барашков приветствует 15 миллионного гостя Михаила Трошева - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сочи курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель должен был появиться именно 16 февраля, сообщает пресс-служба курорта.
Сотрудники заранее подготовились к этому событию. Чтобы определить, кто станет счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин.
Утром 16 февраля продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на "Роза Хутор" из Москвы уже в третий раз.
"Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на "Роза Хутор" он уже в третий раз. Значит мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха", — сказал гендиректор курорта Александр Белокобыльский.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

15-миллионный гость горного курорта "Роза Хутор" Михаил Трошев

15 миллионный гость горного курорта Роза Хутор Михаил Трошев
1 из 5

15-миллионный гость горного курорта "Роза Хутор" Михаил Трошев

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Директор по маркетингу горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков приветствует 15-миллионного гостя Михаила Трошева

Директор по маркетингу горного курорта Роза Хутор Дмитрий Барашков приветствует 15 миллионного гостя Михаила Трошева
2 из 5

Директор по маркетингу горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков приветствует 15-миллионного гостя Михаила Трошева

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Юбилейный гость на курорте

Директор по маркетингу горного курорта Роза Хутор Дмитрий Барашков приветствует 15 миллионного гостя Михаила Трошева
3 из 5

Юбилейный гость на курорте

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

На курорте "Роза Хутор"

Директор по маркетингу горного курорта Роза Хутор Дмитрий Барашков приветствует 15 миллионного гостя Михаила Трошева
4 из 5

На курорте "Роза Хутор"

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Встреча юбилейного гостя

Директор по маркетингу горного курорта Роза Хутор Дмитрий Барашков приветствует 15 миллионного гостя Михаила Трошева
5 из 5

Встреча юбилейного гостя

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
1 из 5

15-миллионный гость горного курорта "Роза Хутор" Михаил Трошев

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
2 из 5

Директор по маркетингу горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков приветствует 15-миллионного гостя Михаила Трошева

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
3 из 5

Юбилейный гость на курорте

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
4 из 5

На курорте "Роза Хутор"

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
5 из 5

Встреча юбилейного гостя

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Он отметил, что и погода благоволит юбилейному гостю — снега более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс. "Уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки", — добавил глава "Роза Хутор".
У верхней станции канатной дороги Олимпия в торжественной обстановке 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат на летний отдых для двоих, который включает четыре ночи проживания в любые даты в отеле Rosa Springs в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге Нахазо на высоте 1900 метров. Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни "Дичь", чтобы гость мог сразу отметить событие.
Напомним, что весной 2020 года "Роза Хутор" встречал своего десятимиллионного гостя. Тогда им стала 32-летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.
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