https://ria.ru/20230414/chernogoriya-1865310483.html
Российским туристам предложили отправиться в Черногорию через Кувейт
Российским туристам предложили отправиться в Черногорию через Кувейт - РИА Новости, 14.04.2023
Российским туристам предложили отправиться в Черногорию через Кувейт
Российский туроператор объявил о начале продаж путевок в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте, первые... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:56
2023-04-14T14:56
2023-04-14T14:56
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский туроператор объявил о начале продаж путевок в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте, первые бронирования уже начались, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператор ПАКС принял решение предлагать путешественникам пакетные туры в Черногорию, сформированные на блочной перевозке. У турфирмы эксклюзивный контракт с авиакомпанией на блоки мест", – рассказали в ассоциации. Там уточнили, что продажи путевок в Черногорию очень сильны, были открыты несколько дней назад и уже демонстрируют позитивную динамику, позволяющую туроператору рассчитывать на устойчивый спрос. В АТОР подчеркнули, что это третье, после Кипра и Греции, пакетное летнее европейское направление в 2023 году, куда открылись продажи на гарантированных блоках мест у авиакомпаний. В ассоциации добавили, что программа стартует 28 мая и продлится до 28 сентября 2023 года. Туроператор на этой полетной программе будет также формировать предложения по Албании и Хорватии. Стоимость путевок в Черногорию на неделю на двоих начинается от 163 тысяч рублей включая перелет, трансфер и проживание. "Настроения относительно Черногории оптимистичные. Турагенты уверены, что страна оправдает ожидания. В числе факторов, которые могут простимулировать продажи, турагенты называют безвизовый въезд, широкие возможности отдыха, приемлемые цены и высокий отложенный спрос", – заключили в ассоциации.
https://ria.ru/20230406/kipr-1863507954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, черногория
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Черногория
Российским туристам предложили отправиться в Черногорию через Кувейт
АТОР: российским туристам вновь стали доступны туры в Черногорию, перелет - через Кувейт
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский туроператор объявил о начале продаж путевок в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте, первые бронирования уже начались, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператор ПАКС принял решение предлагать путешественникам пакетные туры в Черногорию, сформированные на блочной перевозке. У турфирмы эксклюзивный контракт с авиакомпанией на блоки мест", – рассказали в ассоциации.
Там уточнили, что продажи путевок в Черногорию очень сильны, были открыты несколько дней назад и уже демонстрируют позитивную динамику, позволяющую туроператору рассчитывать на устойчивый спрос. В АТОР подчеркнули, что это третье, после Кипра и Греции, пакетное летнее европейское направление в 2023 году, куда открылись продажи на гарантированных блоках мест у авиакомпаний.
В ассоциации добавили, что программа стартует 28 мая и продлится до 28 сентября 2023 года. Туроператор на этой полетной программе будет также формировать предложения по Албании и Хорватии.
Стоимость путевок в Черногорию на неделю на двоих начинается от 163 тысяч рублей включая перелет, трансфер и проживание.
"Настроения относительно Черногории оптимистичные. Турагенты уверены, что страна оправдает ожидания. В числе факторов, которые могут простимулировать продажи, турагенты называют безвизовый въезд, широкие возможности отдыха, приемлемые цены и высокий отложенный спрос", – заключили в ассоциации.
Еще один туроператор будет летом продавать путевки на Кипр через Кувейт