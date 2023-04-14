https://ria.ru/20230414/chernogoriya-1865310483.html

Российским туристам предложили отправиться в Черногорию через Кувейт

Российским туристам предложили отправиться в Черногорию через Кувейт - РИА Новости, 14.04.2023

Российским туристам предложили отправиться в Черногорию через Кувейт

Российский туроператор объявил о начале продаж путевок в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте, первые... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:56

2023-04-14T14:56

2023-04-14T14:56

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский туроператор объявил о начале продаж путевок в Черногорию с блочным перелетом на рейсах авиакомпании Jazeera Airways и стыковкой в Кувейте, первые бронирования уже начались, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператор ПАКС принял решение предлагать путешественникам пакетные туры в Черногорию, сформированные на блочной перевозке. У турфирмы эксклюзивный контракт с авиакомпанией на блоки мест", – рассказали в ассоциации. Там уточнили, что продажи путевок в Черногорию очень сильны, были открыты несколько дней назад и уже демонстрируют позитивную динамику, позволяющую туроператору рассчитывать на устойчивый спрос. В АТОР подчеркнули, что это третье, после Кипра и Греции, пакетное летнее европейское направление в 2023 году, куда открылись продажи на гарантированных блоках мест у авиакомпаний. В ассоциации добавили, что программа стартует 28 мая и продлится до 28 сентября 2023 года. Туроператор на этой полетной программе будет также формировать предложения по Албании и Хорватии. Стоимость путевок в Черногорию на неделю на двоих начинается от 163 тысяч рублей включая перелет, трансфер и проживание. "Настроения относительно Черногории оптимистичные. Турагенты уверены, что страна оправдает ожидания. В числе факторов, которые могут простимулировать продажи, турагенты называют безвизовый въезд, широкие возможности отдыха, приемлемые цены и высокий отложенный спрос", – заключили в ассоциации.

https://ria.ru/20230406/kipr-1863507954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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