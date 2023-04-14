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Москва не видит тенденций к смягчению визовой политики ЕС, заявили в МИД
Москва не видит тенденций к смягчению визовой политики ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2023
Москва не видит тенденций к смягчению визовой политики ЕС, заявили в МИД
Россия не видит тенденций к смягчению деструктивной политики Евросоюза по визовым ограничениям для россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:43
2023-04-14T03:43
2023-04-14T09:26
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия не видит тенденций к смягчению деструктивной политики Евросоюза по визовым ограничениям для россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов."Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем", - сказал Климов.Дипломат напомнил, что инициатива приостановки соглашения 2006 года между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз исходила от представителей Евросоюза, а на сегодняшний день многие страны ЕС, в том числе Польша, Чехия, Финляндия, страны Балтии, в индивидуальном порядке ввели запреты или ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>
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москва, россия, евросоюз, в мире, новости - туризм
Туризм, Москва, Россия, Евросоюз, В мире, Новости - Туризм
Москва не видит тенденций к смягчению визовой политики ЕС, заявили в МИД
Климов: Москва не видит тенденций к смягчению визовой политики ЕС в отношении России